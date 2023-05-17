Гонять вітер майже зі швидкістю світла: як чорні діри впливають на еволюцію галактик

Нове дослідження підтвердило теорію, що потужні викиди з величезних чорних дір впливають на процес створення нових зірок у галактиках.

Деякі галактики мають активні ядра, тобто в їхньому центрі знаходяться надмасивні чорні діри, що поглинають навколишню речовину з такою величезною швидкістю, що завдяки цьому виділяється величезна кількість випромінювання. Такі об'єкти називаються квазарами і своїм світлом вони перекривають світло всіх зірок у цих галактиках. Вченим було відомо, що надмасивні чорні діри, що живлять квазари, випускають своєрідний "космічний вітер", який називається надшвидким витоком. Вважалося, що швидкість руху цього вітру близька до швидкості світла. Тепер учені визначили більш точну швидкість цих викидів, а також з'ясували, що вони впливають на еволюцію галактик, в центрах яких знаходяться активні чорні діри, пише ScinceAlert.

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Міжнародна група європейських учених представила нове дослідження у виданні Astronomy & Astrophysics, де вони описали своє нове відкриття. За допомогою космічного рентгенівського телескопа XMM-Newton астрономи провели спостереження за 22 галактиками, щоб вивчити їх активні ядра, тобто надмасивні чорні діри та квазари, які вони утворюють.

Нове дослідження підтвердило теорію про те, що потужні викиди з величезних чорних дір впливають на процес створення нових зірок у галактиках Фото: ScienceAlert

Це дослідження було спрямоване на те, щоб отримати більше інформації про таке явище, як надшвидкий витік із чорних дір. Астрономи хотіли з'ясувати, чи справді ці викиди впливають на утворення нових зірок, а також яка їхня справжня швидкість.

Подібний "космічний вітер", що випускається чорною дірою, є потужним потоком газу, пилу та випромінювання. Такий викид з'являється в результаті процесу поглинання чорною дірою навколишньої речовини, що нагрівається до екстремально високих температур під час руху навколо чорного монстра в центрі активних галактик.

Вчені з'ясували, що такі викиди з чорних дір справді впливають на еволюцію галактик та мають важливе значення для появи нових зірок. Також астрономи з'ясували, що ці "космічні вітри" летять далі в космос зі швидкістю від 10% до 30% швидкості світла.

Астрономи з'ясували, що ці "космічні вітри" летять далі в космос зі швидкістю від 10% до 30% швидкості світла Фото: ScienceAlert

Результати дослідження показують, що між активною надмасивною чорною дірою та її рідною галактикою існує взаємний зв'язок, і вони насправді впливають на еволюцію один одного. Поки що вчені не до кінця розібралися в цих взаємно корисних процесах, але сподіваються, що наступні спостереження нададуть набагато більше даних.

Як уже писав Фокус, у США хочуть повернути до роботи мертвий космічний телескоп Спітцер, який уже три "на пенсії". Вчені вважають, що це буде найскладніша місія історії людства.

Також Фокус писав про те, що астрономи дізналися більше про загадкову планету, поряд із Землею. Ця планета може бути водним світом.

Раніше Фокус писав про те, що тепер є можливість уявити, наскільки величезними можуть бути чорні дірки в порівнянні з Сонцем і навіть нашою зірковою системою, завдяки новій анімації, створеній в NASA.