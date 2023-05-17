Вірусний лайвхак із пересипанням солі заполонив інтернет: виявлено секрет дизайну сільничок

Скляна тара зберігає більше секретів, ніж ви можете собі уявити. Геніальний дизайн сільничок впливає на те, як сіль потрапляє на їжу.

Користувачі інтернету час від часу натрапляють на "приховані" особливості предметів повсякденного вжитку, що викликає подив і широке обговорення. Нещодавно вірусний допис, що циркулював у мережі, розкрив дивовижне призначення гребенів на дні сільничок. Згідно з дописом, ці гребені виконують функцію посилення потоку солі, коли її зішкрібають, пише IFLScience.

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Виявлення цього хакерського прийому, що дозволяє легко насипати незвично велику кількість солі на їжу без необхідності струшування, вразило багатьох людей. Однак деякі скептики ставили під сумнів, чи був це задуманий дизайн насічок, чи просто цікавий побічний продукт.

Насправді малоймовірно, що насічки на сільничці спеціально розроблені для цієї мети, оскільки їх можна знайти на різних скляних пляшках і банках, які не дають такого ж ефекту, коли їх зішкребти.

Секрети сільничок

"Коли холодне скло поміщають у середовище кімнатної температури, на ньому накопичується конденсат. Ця волога має тенденцію стікати по склу, збираючись біля його основи, — пояснив Бастер Екс на Quora. — Якщо склянку поставити на рівну, гладку поверхню, накопичений конденсат створить шар води між склянкою і столом".

Однак неясно, чи це є основним призначенням гребенів. Інше спостереження свідчить про те, що насічки насправді допомагають запобігти розбиттю.

"Під час поводження з пляшками пошкодження зазвичай відбуваються на кінчиках насічок. Це зменшує міцність скляної поверхні, але концентрує пошкодження в місцях, де стрес від внутрішнього тиску та удару мінімальний", — пояснює доктор Венке Ху з American Glass Research у своєму дослідженні.

Концентрація неминучих пошкоджень в областях зі значно зниженими напруженнями на розрив є однією з основних причин нанесення рифлення на несучу поверхню скляної тари. Сприятливим результатом є запобігання руйнуванню в більшості випадків.

Хоча запобігання розбиттю скла є основною метою, непередбачуваним наслідком цієї особливості конструкції є можливість швидкого зішкрябування солі на продукти харчування.

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