Переплетіння ранніх епох древнього світу: на розкопках некрополя Меїр виявлено унікальні артефакти

Некрополь Меїр — це археологічне диво, розташоване в Кусії, Єгипет. Нещодавні розкопки відкрили залишки візантійської епохи, що дають змогу зазирнути у життя монахів та давньоєгипетські традиції.

Археологи, які проводять розкопки в некрополі Меїр, зробили значні відкриття, що проливають світло на різноманітну історичну спадщину регіону. На цьому місці на верхньому рівні виявлено залишки візантійської епохи (330-1453 рр.), що включають колишні келії монахів, внутрішній дворик, складські приміщення і камін. Тим часом на нижньому рівні розкопані артефакти, зокрема ювелірні вироби, кераміку та поховальні предмети пізнього періоду Єгипту (660-330 рр. до н. е.), пише Arkeonews.

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Археологи, які проводять розкопки в некрополі Меїр, зробили значні відкриття, що проливають світло на різноманітну історичну спадщину регіону Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ці знахідки наголошують на важливості цього місця для різних періодів давньоєгипетської історії, починаючи з давньої епохи і закінчуючи середнім і пізнім періодами, як заявив Мустафа Вазірі.

Серед знахідок — текст молитви, написаний чорним чорнилом на одній зі стін будівлі. Написаний коптським письмом, він складається з восьми горизонтальних рядків і супроводжується полицями з глини і сіна, які, ймовірно, використовували для зберігання речей і рукописів ченців.

Нижче від рівня землі знайшли численні поховання, зокрема й останки невідомої жінки. Попри погані умови збереження, збереглося кілька артефактів, таких як фрагменти труни, поховальна маска і кілька людських скелетів. Відносно краще збереглися глиняний посуд, обручки та мідні дзеркала.

Нижче від рівня землі знайшли численні поховання, зокрема й останки невідомої жінки Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Розташоване приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Асьюта, міста у Верхньому Єгипті, місцезнаходження Меїр також охоплює скупчення скельних гробниць, повністю висічених зі скелі, що датуються періодом Старого і Середнього царств. Ці гробниці стали місцем останнього спочинку провінційних правителів, відомих як номархи.

Деякі з них розчищені і доступні для відвідувачів. Некрополь може похвалитися численними помітними висіченими в скелях гробницями шостої і сьомої династій, прикрашеними яскравими сценами, що зображують повсякденне життя, місцеву промисловість і спортивні заходи у характерному регіональному стилі.

Раніше Фокус писав про те, як древні єгиптяни прогулювали роботу. Серед законних приводів для відгулу були пивоваріння, доглядання за хворими та менструація.

А також ми розповідали про загублену на тисячі років гробницю Клеопатри і Марка Антонія. Нарешті вченим вдалося знайти можливі ключі до її місцезнаходження.