Древня перлина Саудівської Аравії: диво ЮНЕСКО та спадщина Набатеїв відкриває минуле

Стародавнє місто, збудоване у І столітті до н. е. — І столітті н. е., охоплює чудовий некрополь з гробницями, вишукано висіченими у пісковику, що гармонійно вписується у безкрайні простори північно-західної пустелі Саудівської Аравії.

У країні, що переживає бурхливий розвиток, є дивовижний пам'ятник, висічений у пісковику, оточений фініковими плантаціями та запиленими двосмуговими дорогами. Це надзвичайне місце відоме під назвою Хегра, Аль-Хіджр або Мадаїн Салех, пише CNN.

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Хегра слугувала південним прикордонним форпостом Набатейського царства, тоді як Петра, відома пам'ятка Йорданії, претендувала на звання їхньої столиці, аж поки її не покинули у XII столітті.

Петра, яка вважається одним із Семи нових чудес світу і колись приваблювала понад мільйон відвідувачів щороку, наразі стикається з обмеженнями через пандемію. Натомість міжнародний доступ до Хегри став можливим у 2019 році після запровадження Саудівською Аравією туристичних віз.

Історично набатейці відомі своєю торгівлею ароматичними товарами, такими як пахощі та спеції, які мали велике значення в релігійних церемоніях. Знайомі західним людям ладан і смирна були серед приношень, якими в християнській Біблії обдаровували немовля Ісуса.

Однак значна частина набатейської культури занепала з плином часу. На сьогодні, завдяки посиленим інвестиціям уряду Саудівської Аравії в археологічні дослідження, вдалося отримати багато знань з Хегри та інших набатейських пам'яток.

"Ми знайомі з ассирійцями, ми знайомі з месопотамцями, — зауважує Вейн Боуен, професор історії в Університеті Центральної Флориди. — Проте набатейці кинули виклик римлянам та елліністичним грекам, створивши неймовірну систему цистерн у пустелі та контролюючи торгові шляхи. Їхній наратив часто переплітається з історією експансії Римської імперії".

Хоча історична документація, залишена набатейцями, залишається скупою, значний внесок їхньої культури продовжує резонувати в усьому регіоні — набатейський алфавіт послужив основою для сучасної арабської мови.

"Хінат" — реконструйоване обличчя набатейської жінки, знайдене серед пустельних залишків Фото: Royal Commission for AlUla

Нещодавно історики досягли прориву в розкритті облич набатейців. На початку 2023 року вони представили "Хінат" — реконструйоване обличчя набатейської жінки, знайдене серед пустельних залишків. Мандрівники тепер мають можливість побачити її присутність у центрі для відвідувачів Хегра.

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