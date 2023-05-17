Учені виявили, що мозок собак несподівано став більшим

В інтригуючому світі собачого пізнання вимальовується цікава картина. У той час як одомашнення собак, здавалося, зменшило їхній мозок, сучасні зусилля з розведення, схоже, спростовують цю тенденцію, дещо збільшуючи обсяг їхньої сірої речовини.

Хоча сіра речовина наших собачих компаньйонів значно менша, ніж у їхніх диких родичів, вовків, недавні дослідження натякають на те, що сучасні методи розведення могли трохи збільшити розміри їхнього мозку. У сучасних собак, особливо в тих порід, які з'явилися в останні півтора століття, череп більш пропорційний тілу, ніж у їхніх давніх побратимів. Однак причина цього залишається загадкою для науки, пише Science Alert.

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Дослідники давно помітили цікаву тенденцію: коли дикі істоти — собаки, риби, свині, корови, вівці, кролики і кішки — стають нашими домашніми друзями, їхній мозок, як правило, зменшується в розмірах. Теорія свідчить, що більш м'який, менш орієнтований на виживання спосіб життя знижує навантаження на мозок.

Однак під час вивчення черепів 159 різних порід собак, зокрема й вовків, учені виявили інтригуючий поворот. Незважаючи на те, що мозок вовка на чверть більший за мозок собаки того ж розміру, собаки, генетично більш далекі від вовків, мали більший мозок.

Комп'ютерна томографія черепа угорської вижли, що показує, де має розташовуватися мозок Фото: Kálmán Czeibert

Це дає змогу припустити, що, хоча раннє одомашнення могло призвести до зменшення деяких ділянок собачого мозку — тих, що пов'язані з вибором пари, ухиленням від хижаків або полюванням, — нещодавнє розведення собак, схоже, спричинило невелике когнітивне відродження за останні 150 років. Але що стало причиною цих змін?

"Собаки різних порід стикаються з різними соціальними складнощами і виконують складні завдання, що може вимагати більшого мозку", — вважає еволюційний біолог Ніклас Кольм зі Стокгольмського університету в Швеції.

Кольм і його колеги припустили, що собаки, виведені для виконання складніших обов'язків, як-от пасовисько або спорт, могли мати більший мозок. Однак реальність виявилася іншою. Єдиним істотним фактором, що визначає розмір мозку в цих сучасних порід, була їхня генетична розбіжність із вовками — їхнє призначення, розмір приплоду або тривалість життя не відігравали жодної ролі.

Дивно, але жодних відмінностей у відносному розмірі мозку не спостерігалося серед порід, визнаних Американським кеннел-клубом. Хоча попередні дослідження показали, що абсолютний розмір мозку собаки може впливати на його пам'ять і самоконтроль, ця сила не була достатньо потужною, щоб змінити відносний розмір мозку породи. Ці результати перегукуються з іншими нещодавніми дослідженнями, які свідчать про те, що передбачувана поведінка собаки під час розведення не відображається в його генетичному коді.

"Можливо, перехід до більш соціально заплутаного, пов'язаного правилами міського існування прискорив ці зміни, що торкнулися всіх сучасних порід", — розмірковує етолог Еніке Кубіньї з Університету Еетвеш Лоранд в Угорщині.

Це узгоджується з гіпотезою соціального мозку — уявленням про те, що більший мозок може еволюціонувати, щоб справлятися зі складними соціальними умовами. Наприклад, минулі дослідження показали, що собаки, які мають тісніші генетичні зв'язки з вовками, зазнають більше труднощів у спілкуванні з людьми.

Щоб розгадати загадку, чим стародавні та сучасні собаки відрізняються від вовків, команда пропонує вивчити розміри різних ділянок мозку в майбутніх дослідженнях. Можливо, це допоможе розгадати, як наші зусилля з одомашнення вплинули на мозок і поведінку наших пухнастих друзів.

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