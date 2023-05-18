Частина стародавніх ритуалів: знайдено загадкову глиняну ляльку віком 7 тис. років (фото)

У печері Баттіфратта поблизу Сабіни археологи розкопали рідкісну глиняну жіночу фігурку, якій 7 000 років. Відкриття цієї стародавньої ляльки проливає світло на доісторичні ритуали та таємничі подорожі у потойбічному світі.

Під час нещодавніх розкопок у печері Баттіфратта поблизу Поджо Натіво, Італія, археологи зробили несподіване відкриття — надзвичайно рідкісну глиняну жіночу статуетку, якій приблизно 7 000 років. Ця пошарпана часом жіноча фігурка має величезне значення в регіоні, оскільки дає безцінну інформацію про доісторичне суспільство, пише Ancient Origins.

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Розташоване біля входу в печеру Баттіфратта стародавнє джерело, яке, як вважається, було сезонним, колись привернуло увагу древніх спільнот. Здавна підозрювали, що це місце використовувало для ритуалів, а нещодавня знахідка глиняної фігурки підтверджує цю гіпотезу.

Такі артефакти неймовірно рідкісні в Італії і майже відсутні в археологічному літописі Тірренського схилу. Припускають, що ця глиняна лялька, виготовлена в період неоліту, коли півострів заселяли первісні землеробські громади, відігравала важливу роль у сільськогосподарських ритуалах та ритуалах родючості.

Мультидисциплінарне дослідження, яке координує Департамент античних наук, має на меті заглибитися в технологічні та стилістичні аспекти фігурки. Уважно вивчаючи ляльку, дослідники сподіваються виявити виразні культурні риси, які можуть пролити світло на її творців та користувачів.

Хоча риси обличчя ляльки зображені лише схематично, ремісник, який виготовив артефакт, продемонстрував ретельну увагу до деталей, виліплюючи зачіску та прикраси на тілі.

Хоча риси обличчя ляльки зображені лише схематично, ремісник, який виготовив артефакт, продемонстрував ретельну увагу до деталей, виліплюючи зачіску та прикраси на тілі Фото: Sapienza University of Rome

Докторка Сесілія Конаті з Римського університету ла Сап'єнца наголошує на важливості поєднання присутності кераміки з фауністичними та ботанічними знахідками в декількох стратифікованих шарах. Крім того, знахідка людського скелета поруч з лялькою натякає на використання джерела не лише для водопостачання, але й для поховання та ритуальних цілей. Чи могла лялька відігравати роль у цих церемоніях?

Близько 7 000 років до н. е. печера Баттіфратта слугувала притулком і сховищем для перших людей, які покладалися на полювання, збирання та елементарне сільське господарство, щоб прогодуватися. Хоча прямі докази ритуалів, що відбувалися в печері в цей давній період, залишаються обмеженими, присутність глиняної ляльки переконливо свідчить про її використання в церемоніальному контексті.

В інших частинах Італії, в таких місцях, як Валькамоніка на півночі та Арена Кандіде в Лігурії, археологи виявили наскальні малюнки, складні поховання та громадські споруди, датовані приблизно 7 000 роком до н. е., які пов'язані з ритуальними практиками. Це підвищує ймовірність того, що глиняна лялька з печери Баттіфратта відігравала центральну роль у доісторичних ритуалах, потенційно пов'язаних із сільським господарством і людською фертильністю.

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