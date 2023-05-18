Вчені знайшли спосіб зменшити талію на 10 см: знадобляться деякі маніпуляції з вухами

Нове дослідження показує, що одна цікава техніка насправді може допомогти позбутися зайвих кілограмів.

Дослідження на тему схуднення ніколи не втратить своєї актуальності, вчені постійно намагаються знайти все нові способи, які допомогли б нам позбутися зайвих кілограмів, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені припускають, що акупунктура з використанням крихітних бусинок, а не голок, може допомогти прибрати до 10 сантиметрів у талії, якщо правильно використовувати її. Вчені відзначають, що дана техніка сягає своїм корінням глибоко в традиційну китайську медицину, де намистини або "насіння" прикріплюються до шести точок зовнішнього вуха. Передбачається, що це стимулює нерви та органи, які регулюють наш апетит, почуття ситості та голоду.

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Загалом у дослідженні взяли участь 81 японець віком від 21 до 78 років із надмірною вагою чи ожирінням. Їхній середній індекс маси тіла (ІМТ) становив 28,4, а рівень абдомінального жиру був вкрай високим. Кожен із реципієнтів пройшов зважування на початку та наприкінці терапії, також вчені зафіксували масу тіла, відсоток жиру, жирову масу, безжирову масу, м'язову масу, ІМТ та абдомінальний жир.

Після цього кожен з реципієнтів пройшов лікування, яке складалося з акупунктури, також відомого як аурикулярна акупунктура. Процедури проводилися з використанням металевих вушних бусин діаметром 1,5 мм у шести точках зовнішнього вуха, що представляють:

стравохід;

верхню частину шлунка;

шлунок;

легені;

ендокринну систему

Під час дослідження вчені прикріпили до цих точок намистини, щоб реципієнти постійно отримували однаковий тиск на кожну з шести точок. Намистини також міняли двічі на тиждень під час візитів до лікарні. Крім того, учасників експерименту попросили скоротити загальне споживання їжі наполовину протягом трьох місяців дослідження, а також вели щоденники.

Результати дослідження свідчать, що в середньому учасники втратили 10,4 см у талії, скоротившись у середньому з 98,4 до 88 см. Крім того, вони втратили близько 4% загального жиру в організмі, їхній ІМТ знизився майже на 3 бали, і навіть зменшилися показники хворого абдомінального жиру.

За словами керівника дослідження, доктора Такахіро Фудзімото, результати дослідження свідчать про те, що акупунктура в області вух насправді може сприяти зниженню ваги. Однак лише у поєднанні з дієтою та фізичними вправами. Вчені вважають, що акупунктура має позитивний ефект, пригнічуючи тягу й апетит, покращуючи травлення і підвищуючи метаболізм.

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