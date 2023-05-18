Апарат Юнона підлетів близько до Іо: отримано нові знімки "гарячого" супутника Юпітера (фото)

Космічний апарат пролетів повз найбільш вулканічний світ Сонячної системи на відстані 35 тисяч км.

16 травня цього року космічний апарат "Юнона" пролетів дуже близько повз один з найвідоміших супутників Юпітера – Іо. Це сталося під час 51-го обльоту Юпітера і апарат NASA знаходився на дуже близькій за космічними мірками відстані від світу, покритого вулканами, пише New Atlas.

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35 тисяч кілометрів відділяли космічний апарат "Юнона" і найбільш вулканічний планетарний світ Сонячної системи — Іо. З 2020 року місія цього апарату була розширена, що дає можливість отримати нові дані, як про сам Юпітер, так і про його головні супутники. Загалом місія "Юнони" триває вже 12 років, хоча лише 7 років апарат вивчає газовий гігант та його околиці. За цей час апарат NASA подолав у космосі приблизно 820 млн км.

16 травня цього року космічний апарат "Юнона" пролетів дуже близько повз одного з найвідоміших супутників Юпітера – Іо Фото: NASA

За підсумками вже 51-го обльоту Юпітера "Юнона" також зібрала важливі дані і про ще два супутники газового гіганта — Ганімед і Європу. Для того, щоб сам апарат не постраждав від негативного впливу радіаційного поясу Юпітера, а також щоб спостерігати за планетою та її супутниками з різних точок, апарат робить обльоти Юпітера по дуже витягнутій орбіті. Тому кожен такий проліт триває кілька тижнів.

У той час як "Юнона" продовжує збирати інформацію про магнітосферу Юпітера, його внутрішній склад, а також про його кільця, апарат також отримав завдання ретельно вивчити вулканічний супутник Іо.

У той час як "Юнона" продовжує збирати інформацію про магнітосферу Юпітера, його внутрішній склад, а також про його кільця, апарат також отримав завдання ретельно вивчити вулканічний супутник Іо Фото: NASA

Через постійний гравітаційний вплив Юпітера надра Іо постійно деформуються і нагріваються, тому в її надрах розплавлена порода постійно виходить на поверхню у вигляді вивержень величезної кількості вулканів.

За допомогою своїх приладів апарат NASA збирав інформацію, як про самі вулкани, так і про те, як їх викиди взаємодіють з потужною магнітосферою Юпітера і полярними сяйвами на планеті, як часто відбуваються виверження, а також, щоб отримати інформацію про інші особливості супутника.

На цих зображеннях показана вулканічна активність на Іо Фото: NASA

У липні та жовтні цього року "Юнона" підлетить ще ближче до Іо, але в грудні та в лютому 2024 року, вона перебуватиме на найближчій відстані від супутника – 1500 км. Тоді вчені сподіваються отримати настільки докладні дані про поверхню Іо, які, можливо, дозволять зробити чимало важливих відкриттів.

Нагадуємо, що зараз до Юпітера прямує інший космічний апарат під назвою JUICE. Це перший зонд, створений у Європейському космічному агентстві, і його мета полягає також у вивченні планети-гіганта та його головних супутників. Але на відміну від "Юнони", він не вивчатиме Іо, хоча досліджуватиме Ганімед і Європу. До цього списку додається ще й Каллісто. Нещодавно було опубліковано відео, на якому видно, як апарат JUICE летить крізь космос на відстані сотні мільйонів кілометрів від Землі, як уже писав Фокус.

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