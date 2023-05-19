Ранок починається не з кави: розроблено новий препарат, який бореться з денною сонливістю

Вчені відкрили новий препарат, який бореться з обструктивним апное сну і за ефективністю перевершує кофеїн.

Ми всі відчували на собі заклик подрімати після обіду, але для людей, які страждають на обструктивне апное сну (ОАС), ця боротьба набагато серйозніша. Уявіть собі, що вас накриває хвиля втоми під час керування автомобілем або навіть приймання їжі — це проблема, що може перетворити повсякденну діяльність на казан, наповнений потенційними смертельно небезпечними ситуаціями. Однак на горизонті з'явилися хороші новини. Група вчених звернула увагу на перспективні ліки, що можуть принести полегшення таким людям — і ні, вони не вимагають походу до місцевої кав'ярні, пише Science Alert.

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Перешкодою, з якою борються ці дослідники, є надмірна денна сонливість (ЧДС) — виснажливий побічний ефект для тих, хто страждає від ОАС. Традиційний засіб — маска з позитивним тиском у дихальних шляхах (ПДТШ), яка забезпечує безперервний потік повітря під час сну, — не завжди повністю полегшує ЧДС. Це призвело до цілеспрямованих зусиль із пошуку ліків, які могли б підтримати маску в її роботі.

"Хоча ПДДП-апарат є наріжним каменем терапії для тих, хто страждає на ОАС, у нашому арсеналі є додаткові лікарські засоби для боротьби з втомою, якщо сонливість зберігається", — коментує доктор Тайлер Пітрє, фахівець із внутрішньої медицини з канадського Університету Макмастера.

Працюючи разом із групою дослідників, доктор Пітре взявся до глибокого вивчення 14 попередніх клінічних випробувань, у яких узяли участь понад 3 000 пацієнтів з ОАС і ЧДС. Їхньою метою було оцінити ефективність трьох препаратів проти втоми: солріамфетолу, армодафініл-модафінілу і пітолісанта. Результат? Усі три препарати перевершили плацебо у вигнанні ЧДС, хоча й різною мірою.

Коли справа дійшла до виділення з натовпу, сольріамфетол взяв приз. Він показав найзначнішу різницю в підвищенні пильності порівняно з плацебо, що, можливо, пов'язано з його впливом на норадреналін (який готує організм до дій) і дофамін (який підживлює задоволення і мотивацію) в нашому мозку.

Доктор Діна Зерааткар, доцент кафедри анестезії в Університеті Макмастера, зазначає, що, хоча у соліамфетолу є свої переваги, він також викликає деякі питання. Він потребує додаткових досліджень, особливо щодо його довгострокових ефектів. Інтригуюче, але вона припускає, що ці препарати проти втоми можуть навіть мати ширше застосування, потенційно допомагаючи людям із синдромом хронічної втоми і тривалим COVID.

Проте ми все ще перебуваємо на незвіданій території, коли йдеться про синдром тривалого COVID і хронічну втому, і нам потрібні рішення, спрямовані на усунення першопричин цих станів.

Два з досліджуваних препаратів, солріамфетол і армодафініл-модафініл, уже отримали схвалення для лікування ОАС і ЕБС, тоді як пітолізант усе ще перебуває в черзі, чекаючи зеленого світла від Управління з контролю за продуктами і ліками США.

Однак ми маємо бути обережними. Побічні ефекти, такі як підвищення артеріального тиску, пов'язані із солріамфетолом, вимагають ретельного контролю. З огляду на те, що до мільярда людей в усьому світі страждають від ОАС, необхідність у більш ефективних методах лікування незаперечна.

"Якщо у 15-30 відсотків жителів Північної Америки діагностовано ОАС, а потенційно набагато більшу кількість людей не діагностовано, то масштаб проблеми значний", — стверджує доктор Пітре. Він додає: "Зв'язок між ожирінням і ОАС незаперечний, що робить цей стан нагальною проблемою в країнах з високим рівнем доходу, таких як Канада і США".

Тож порівняння цих методів лікування "лоб в лоб" — це справді перший у своєму роді крок у багатообіцяючому напрямку. від цього напою більше, аніж він міг би нам дати.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас бадьорістю? Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

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