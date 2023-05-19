Сир активує кошмари, а підрахунок баранців допомагає заснути: вчені розповіли всю правду про сон

У новому дослідженні вчені розвінчали дев'ять основних міфів, які заважають нам налагодити здоровий сон.

Не секрет, що сон життєво важливий для нашого фізичного та психічного здоров'я. Вічний недосип і втома навряд чи підуть хоч комусь на користь, а тому ми готові використати будь-які методи, щоб нормально заснути — чи то підрахунок овечок, чи білий шум, у хід йде все, пише Daily Mail.

Втім, за словами гуру сну, доктора Ліндсей Браунінг із Британського психологічного суспільства, більшості розтиражованих "лайфхаків", які нібито допомагають заснути, насправді виявляються просто фейками, і навряд чи допоможуть.

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У новому дослідженні Браунінг розвінчала 9 найпоширеніших міфів про сон, які десятиліттями вірили люди.

Підрахунок овечок допоможе заснути

Ще в дитинстві, коли нам не вдавалося заснути, батьки радили нам рахувати овець. За словами Браунінг, подібна стратегія, ймовірно, спрацює з дворічною дитиною, допомагаючи їй відволіктися, але вона навряд чи спрацює з дорослою людиною.

Доктор Браунінг зазначає, що немає нічого поганого в підрахунку баранчиків перед сном, проте краще вигадати щось більш стомливе. Наприклад, кращими методами відволікання уваги могли б стати перерахування 10 найулюбленіших фільмів або зворотний відлік від 7 до 1000.

Шматок сиру спричинить кошмари

Протягом багатьох років існує думка, що нам слід утриматися від вживання сиру перед сном через те, що це може викликати кошмари. Насправді ж, за словами доктора Браунінга, це скоріше "може допомогти вашому сну".

Річ у тому, що сир містить триптофан, який використовується нашим організмом для вироблення мелатоніну – гормону сну. Проте вже доведено, що сон із повним шлунком може призвести до більш тривалих періодів швидкого сну, коли виникають яскравіші сни, зокрема й кошмари.

Однак важливо розуміти, що в такому разі яскравіші сни пов'язані з будь-якою їжею, а не тільки сиром.

Алкоголь допомагає краще спати

Попри те, що алкоголь може викликати в нас сонливість, він навряд чи допоможе виспатися. Річ у тому, що випивка може порушувати наш природний цикл "швидкого руху очей". Фактично це означає, що наше тіло буде будити нас усю ніч і заважатиме заново заснути.

За словами Браунінг, ми насправді можемо швидше заснути, проте якість нашого сну залишатиме бажати кращого. Дослідження показали, що для запобігання безсонню краще припинити вживання алкоголю мінімум за чотири години до сну.

Нестачу сну можна компенсувати подрімавши

Денний сон може здатися гарною ідеєю, коли ми почуваємося виснаженими у другій половині дня. Однак дослідження свідчать, що довгий денний сон навряд чи може принести нам користь.

За словами Браунінг, сон протягом 10-20 хвилин за раз насправді може змусити нас "відчути себе відпочившими", проте триваліший сон матиме зворотний ефект. По суті, ви прокинетеся "в найглибшій частині сну і з почуттям млявості".

Вчені відзначають, що це навряд чи може зашкодити нам, проте цілком здатне знизити нашу продуктивність. Крім того, вчені ми ніколи не зможемо замінити повноцінний нічний сон, просто подрімавши серед дня. Простими словами, це можна порівняти з перекушування перед основним прийомом їжі — ви просто не будете голодні перед ним. Так і зі сном, подрімавши вдень, ви складніше засинатимете ввечері.

Не буває надто багато сну

Спати багато може здатися, таким що розслабляє, проте насправді це може призвести до розвитку проблем зі здоров'ям, зокрема ожирінню та інсульту.

За словами Браунінг, велика кількість сну також може вказувати на його погану якість. Це означає, що хоч ви й спите по 10 годин щоночі, ви навряд чи здатні відновити свої сили, як здоровий сон лише за 7 годин.

Однією з причин поганого та тривалого сну може стати апное, коли ваше дихання зупиняється і починається, що може спричинити гучне хропіння.

Можна відіспатися на вихідних

На жаль, нестача сну у будні дні не може бути заповнена у вихідні. Такий графік може допомогти в короткостроковій перспективі, однак у довгостроковій — додатковий відпочинок лише створить хибне відчуття одужання.

Браунінг також зазначає, що якщо серед тижня ви довго лежите і не можете заснути, лежання у вихідні в ліжку може лише посилити ситуацію. Вчена зазначає, що найбільш здоровою поведінкою буде здатність підтримувати постійний графік сну в межах від 7 до 9 години.

Вчені радять намагатися лягати спати й прокидатися в один і той самий час як у вихідні, так і в будні. Це в цілому допоможе почуватися свіжішим та енергійнішим.

Просто залишайтеся в ліжку, якщо не можете заснути

Чи ця тактика насправді не може допомогти. Якщо ви не змогли заснути протягом 20 хвилин, корисніше встати з ліжка і зробити перерву. За словами Браунінг, залишаючись у ліжку і намагаючись змусити себе заснути, ви, ймовірно, досягнете зворотного ефекту, оскільки ставатимете все більш тривожним і розчарованим.

Набагато краще буде зробити невелику перерву, а потім знову спробувати заснути. Спробуйте послухати музику, почитати книгу та відключитись від електронних пристроїв.

Netflix не допоможе заснути

Проблема полягає в тому, що яскраве світло, що випромінюється телевізорами нової ери, може заважати виробленню мелатоніну в нашому мозку. Таким чином може бути порушено наш внутрішній годинник.

За словами Браунінг, якщо наш мозок більше стимулюється, особливо тим, що викликає тривогу або стрес, найімовірніше, постраждає наш сон. А зрештою це може призвести до розвитку тривоги й депресії.

Натомість вчені радять звернутися до читання книг або йоги, що розслабляє.

Тепла кімната покращить сон

На жаль, все навпаки — холодні кімнати посприяють сну, а теплі — зовсім навпаки. За словами Браунінг, ідеальною температурою для сну є 16-19 °C.

Річ у тому, що коли ми засинаємо, протягом ночі температура нашого тіла падає — деякі дослідники описують цей процес, як сигнал мозку тілу "влаштуватися зручніше в нашому гніздечку". Саме тому в приміщенні має бути досить прохолодно, щоб це сталося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.