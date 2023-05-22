НЛО на Місяці. Ентузіасти побачили невідомі об'єкти, що пролітають над супутником Землі (фото)

У мережі з'явилися знімки двох НЛО, що летять над зворотним боком Місяця. Але не всі впевнені, що це справді інопланетяни.

В інтернеті почали розповсюджуватись фотографії двох білих об'єктів, які здається летять над зворотним боком Місяця. Ці кадри викликали бурхливе обговорення у користувачів мережі, які залишили загалом десятки тисяч коментарів. Одні вважають, що це справді космічні кораблі інопланетян, інші вважають, що насправді це непогана містифікація, пише Daily Mail.

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Знімки двох невідомих об'єктів білого кольору, що летять над Місяцем, швидко поширилися в інтернеті, зокрема в соціальних мережах, наприкінці минулого тижня. Автор цих знімків назвав ці явища непізнаними літаючими об'єктами, тобто НЛО, за аналогією до тих явищ, які, як стверджується, бачили деякі люди на Землі. Такі явища приписують появі космічних кораблів інопланетян.

В інтернеті почали поширюватись фотографії двох білих об'єктів, які здається летять над зворотним боком Місяця Фото: Daily Mail

Одні коментатори припустили, що ці знімки є непогано створеною містифікацією за допомогою програм для комп'ютерної графіки. Інші користувачі мережі все ж таки припустили, що Місяць насправді є космічною станцією інопланетян, і дійсно в кадр потрапили їхні космічні кораблі. Хоча багато коментаторів скептично поставилися до нових знімків і навіть з'явилися жартівливі припущення, що це "космічна корова", що стрибає по поверхні Місяця або "сумка з супермаркету, що ширяє в космосі".

Одні коментатори припустили, що ці знімки є непогано створеною містифікацією Фото: Daily Mail

Але найбільше коментаторів здивувала камера, за допомогою якої могли зняти такі зображення загадкових об'єктів біля Місяця. Виникло питання, чи може якась сучасна камера зробити таке збільшення, щоб побачити, що відбувається на околицях супутника Землі. Одні користувачі припустили, що таке можливе завдяки використанню нових продуктів Apple, інші ж припустили, що ці знімки можна отримати завдяки деяким камерам компанії Nikon.

Користувачі мережі, відзначили, що зображення дійсно приголомшливі та явно інтригують Фото: Daily Mail

У будь-якому випадку, користувачі мережі, відзначили, що зображення дійсно приголомшливі та явно інтригують. Але до єдиної думки, що насправді було помічено біля Місяця, користувачі так і не прийшли.

Раніше Фокус вже писав про те, що "напад" НЛО на базу ВПС США змусив солдатів кричати від страху. Очевидець тих подій розповів, як ядерна ракетна база зазнала " атаки НЛО ". Перелякані солдати були підняті на ноги, коли "овальної форми корабель" нібито відключив усі ядерні бомби.

Також Фокус писав про те, що Пентагон розбив відео з НЛО на кадри і знайшов там щось справді аномальне.

Нагадуємо, що в Пентагоні заявили про те, що вони не мають доказів позаземного походження НЛО, на підставі останніх вивчених даних, як уже писав Фокус.