Щось пов'язане з теплими спогадами з дитинства: вчені розповіли, чому кішки мнуть лапами

Попри те, що люди живуть по сусідству з кішками вже тисячі років, нам все ще вкрай мало відомо про їхню "дивну поведінку".

Кожен власник кота, точно розмірковував, що означає та чи інша поведінка улюбленця, яка на перший погляд здається дуже дивною. Одна з таких поведінок — дивовижна любов кішок м'яти лапами людей, ковдри або інші предмети, пише Science Focus.

За словами експертки з поведінки кішок з організації Cats Protection Лорен Фінкі, розминання — це насправді дуже цікава поведінка і, на жаль, вона не була глибоко досліджена з наукового погляду. Ми ще багато не знаємо про функції такої поведінки, але деякі припущення дослідники все ж можуть назвати.

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По-перше, вважається, що така поведінка може бути ще одним способом залишити свій запах. Річ у тому, що навколо котячих лап розташовано чимало пахучих залоз. За словами Фінки, таким чином розминаючи нас, наші пухнасті улюбленці намагаються залишити на нас свій запах.

По-друге, існує теорія про те, що розминання є відображенням руху, який кошенята використовують для стимуляції припливу молока з молочних залоз матері. Дослідники вважають, що у пізнішому віці кішки також здатні відтворити цю звичку. Однак, за словами Фінки, схоже, це стосується лише домашніх кішок.

Дослідники виявили, що розминання, нявкання і муркотання — процеси, які люди неусвідомлено заохочують в улюбленцях. Результати дослідження показали, що у дикій природі, не соціалізовані щодо людей, кішки, не схильні відтворювати таку поведінку. По суті, вони поводяться таким чином, лише поки знаходяться зі своїми спів браттями та матір'ю. Але для дорослих та незалежних тварин така поведінка не є природною.

Фінки вважає, що саме люди допомогли кішкам зберегти ці "риси". Це називається неотенія — коли дорослі тварини зберігають поведінку та риси, які були у них у дитинстві. Зазначимо, що така поведінка властива не тільки кішкам, але й одомашненим собакам.

Можна подумати, що люди насильно інфантилізують кішок, проте вчені вважають, що неотенія насправді не несе загрози для наших улюбленців, особливо коли йдеться про розминання. Фінка вважає, що це може бути корисним для кішок, адже така поведінка здатна заспокоювати їх і може допомогти улюбленцям продемонструвати задоволення під час взаємодії з людьми.

Водночас дослідники відзначають, що не варто хвилюватись, якщо ваша кішка вас не розминає. Це навряд чи означає, що вона вас ненавидить. Принаймні це не обов'язково так.

Фінка зазначає, що важливо пам'ятати, що всі кішки різні, а тому бажання розминати людей є не у всіх. Однак кішки з раннім позитивним досвідом спілкування з людьми можуть робити це з більшою ймовірністю

Вчені відзначають, що в більшості випадків розминання є індикатором того, що улюбленець розслаблений і почувається комфортно. Проте відсутність даних сигналів також має викликати занепокоєння.

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