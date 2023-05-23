Біда харчового ринку. Пташиний грип загрожує світовому експорту курятини, - кажуть експерти

Бразилія оголосила надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я терміном на шість місяців, борючись із можливим крахом своєї знаменитої галузі експорту курячого м'яса.

Бразилія, провідний світовий експортер курячого м'яса, наразі б'є на сполох у зв'язку з надзвичайною ситуацією, пов'язаною з пташиним грипом. Курки стали жертвами сумнозвісного інфекційного вірусу H5N1, що змусило уряд вжити оперативних заходів, пише ВВС.

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Уже вісім випадків пташиного грипу були зібрані в загальну картину епідемії, сім із них сконцентровані в штаті Еспіріто-Санто, тоді як поодинокий випадок з'явився в жвавому штаті Ріо-де-Жанейро.

Рішення оголосити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я в масштабах всієї країни на наступне півріччя свідчить про серйозність ситуації. Цей стратегічний крок відкриває уряду шлях до вжиття контрзаходів, щоб не дати цьому невблаганному вірусу злетіти і розправити свої крила далі.

Оскільки щорічно з Бразилії вивозиться курячого м'яса на суму близько 10 млрд. доларів, ставки високі як ніколи. Хоча підтверджені випадки захворювання походять із регіонів, віддалених від основних центрів виробництва курячого м'яса на півдні країни, історія показує, що комерційні стада не завжди ізольовані від своїх диких побратимів. Найменший натяк на наявність вірусу на фермі може стати провісником масового вибраковування птахів і спричинити ускладнення в міжнародній торгівлі.

Це надзвичайне оголошення малює ширшу картину, будучи частиною сумної глобальної тенденції. З жовтня 2021 року Земля переживає найсильнішу епідемію пташиного грипу за всю історію людства, яка призвела до безпрецедентної кількості жертв серед диких птахів, до того ж до жертв долучилися й деякі ссавці.

Незважаючи на те, що їхнє розуміння вірусу порушене цим несподіваним натиском, вчені все ще перебувають у невіданні щодо того, чому цей спалах затьмарив попередні. Всесвітня організація здоров'я тварин висловлює глибоке занепокоєння, наголошуючи на "катастрофічних наслідках для здоров'я та благополуччя тварин".

Всесвітня організація охорони здоров'я ж радить проявляти пильність. Прихований страх полягає в тому, що вірус H5N1 може зазнати генетичного зсуву, що дасть йому змогу заражати людей. Ключова ланка тут, це тісний контакт із зараженими птахами, що робить кожен випадок потенційною скринькою Пандори, яка чекає свого часу.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип небезпечний не лише для птахів. Дедалі більше ссавців страждають від цього вірусу.