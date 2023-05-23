Спадщина онука Чингісхана: в Китаю виявлено 12 надзвичайних гробниць династії Юань (фото)

Розкопки в Цзінані, провінція Шаньдун, виявили скарбницю артефактів і напрочуд добре збережених цегляних фресок часів династії Юань. Ця чудова знахідка проливає нове світло на культурні та мистецькі досягнення цієї давньої китайської династії.

Нещодавно археологи зробили важливе відкриття в місті Цзінань, розташованому в китайській провінції Шаньдун. Вони успішно розкопали 12 стародавніх гробниць, які датуються приблизно 700 роками і належать династії Юань (1271-1368). Ця знахідка є одним із найпомітніших археологічних проривів у регіоні, пише Arkeonews.

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Династію Юань заснував Кублай-хан, онук відомого завойовника Чингісхана. Написи, знайдені в поховальному комплексі, свідчать про те, що гробниці пов'язані з родиною, на ім'я Го.

Серед цих чудових гробниць одна з них містила дві добре збережені поховальні камери, прикрашені фресками часів династії Юань. Ці розписи, виконані за допомогою долота та дерев'яних молотків, демонструють складні візерунки, вирізьблені на цеглинах. Зокрема, на фресках зображені традиційні китайські орнаменти, такі як сороки та гілки, що символізують удачу.

Серед цих чудових гробниць одна з них містила дві добре збережені поховальні камери, прикрашені фресками часів династії Юань Фото: CFP

Лі Мін, директор місцевого інституту археології, наголосив, що ця колекція цегляних гробниць часів династії Юань є найбільшою з коли-небудь виявлених у провінції. Він зазначив, що гробниці ретельно впорядковані і сплановані, а деякі особи в комплексі пов'язані кровними узами. Це відкриття дає цінну інформацію для дослідників, які вивчають планування сімейних кладовищ за часів династії Юань.

Розкопки, розпочаті 23 квітня, принесли понад 60 артефактів, серед яких глиняний і порцеляновий посуд, бронзові дзеркала, мідні монети та різні культурні реліквії. Ці знахідки сприятимуть дослідженню виробництва порцеляни в регіоні за часів династії Юань.

Хубілай-хан, член роду Чингізидів і п'ятий каган-імператор Монгольської імперії, засновник монгольської держави Юань, до складу якої входив Китай, правив за часів династії Юань з 1271 по 1368 рік.

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