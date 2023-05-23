Проблему знайдено. Нове дослідження розкрило потенційний спосіб лікувати хронічні болі

Проникнувши в невивчений світ сигналів мозку, дослідники виявили ознаки, за якими можна визначити інтенсивність болю, який відчуває людина.

Результати нового дослідження справді можна назвати революційним моментом у науці, адже вперше вчені успішно інтерпретували неврологічні тонкощі, що лежать в основі хронічного болю. Результатом стало розуміння роботи мозку, яке потенційно дасть змогу терапевтичним методам, подібним до тих, що застосовують у разі хвороби Паркінсона та депресії, допомогти людям, які постійно страждають від хронічного болю, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Прасад Ширвалкар, керівник цього проєкту і невролог із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, поділився своїми міркуваннями. "Наші результати свідчать про те, що хронічний біль у його складному прояві можна відстежити і передбачити в реальних життєвих ситуаціях — чи то прогулянка з домашнім улюбленцем, чи то початок нового дня", — сказав він.

Хронічний біль, який часто називають "тихою епідемією", охоплює приблизно 28 мільйонів дорослих тільки у Великій Британії, що становить 44% населення. Незважаючи на лікування, що не припиняється, і приймання ліків, ці люди продовжують боротися з постійним болем, який триває понад три місяці. Він є непроханим гостем, що проникає в їхнє життя, причини якого варіюються від артриту і раку до діабету та інсульту.

Через постійні спроби людей впоратися з болем будь-якими засобами, медична промисловість відзначає різке зростання кількості рецептів на опіоїди. Однак наявні методи лікування залишаються недостатніми, що вимагає докорінної зміни підходів в охороні здоров'я до пацієнтів, які страждають від безперервного болю.

У своєму новому дослідженні Ширвалкар і його команда стратегічно розмістили електроди у чотирьох пацієнтів, які страждають від безперервного хронічного болю внаслідок інсульту або втрати кінцівок. Ці пристосування допомагали пацієнтам фіксувати активність мозку в передній поясній корі (ППК) і орбітофронтальній корі (ОФК) за допомогою зручного пристрою дистанційного керування.

У супроводі коротких опитувань з оцінки болю вони періодично документували знімки своєї мозкової активності. Ця найважливіша комбінація даних опитувань і записів мозкової активності дала змогу вченим навчити алгоритм, що дає змогу прогнозувати больові відчуття людини на основі електричних сигналів її ОФК. Як висловився Ширвалкар, "ми придумали об'єктивне мірило для такого болю".

Подальші дослідження виявили відмінності в активності мозку, пов'язані з гострим або тимчасовим болем, порівняно з хронічним болем. Це може стати відсутнім шматочком інформації, що пояснює, чому стандартні болезаспокійливі засоби не можуть забезпечити достатнє полегшення хронічного болю, на відміну від швидкоплинної агонії від випадкової травми.

Ширвалкар підкреслив: "Хронічний біль — це не просто тривала ітерація гострого болю; це окрема сутність у мозку. Наша надія полягає у використанні цього нового розуміння для персоналізації терапії стимуляції мозку, спрямованої на найсильніші види болю".

Ці результати можуть стати вкрай необхідним поштовхом для клінічних випробувань, які досліджують глибоку стимуляцію мозку (ГСМ) як захід з регулювання хронічного болю. ГСМ, хоча і є крайнім заходом лікування, використовує електричні імпульси для протидії руйнівним сигналам у мозку. Цей метод уже використовується для лікування хвороби Паркінсона та великого депресивного розладу.

Професор Блер Сміт, експерт із хронічного болю з Університету Данді та зовнішній спостерігач, високо оцінив результати дослідження, підкресливши водночас відсутність нині об'єктивних показників болю, що перешкоджає ефективній оцінці лікування. Якщо це новаторське дослідження вдасться розширити, то, на думку Сміта, воно може призвести до об'єктивного виміру болю і глибшого розуміння біологічних механізмів, що лежать в його основі.

Однак він також застерігає про багатогранну природу болю, яка переплітається з психологічними, соціальними та культурними елементами, а також із минулим досвідом та очікуваннями болю. Цитуючи есеїста Нассіма Талеба, він сказав: "Як вивчення чорнила не може прояснити літературу, так і вивчення однієї лише нейробіології може не дати повного розуміння людини".

Раніше Фокус писав про інноваційну терапію при болях у попереку. Результати дослідження свідчать про покращення стану та рухливості пацієнтів.