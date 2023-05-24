Дощ із каменів. Вчені з'ясували, що астероїд-вбивця усіяв Землю крихітними кульками

Нове дослідження проливає світло на глобальні масштаби одного із найбільших масових вимирань.

Майже 66 мільйонів років тому район біля узбережжя півострова Юкатан у Мексиці відчув високоінтенсивний і високотемпературний удар 10-кілометрового астероїда. Це не тільки призвело до одного з найбільших масових вимирань на Землі, а й ознаменувало кліматичну зиму, пише Forbes.

Проте нове дослідження вчених із Лудського університету виявило ще щось. Дослідники вважають, що астероїд не тільки занапастив динозаврів і безліч інших істот, але й привів до створення абсолютно нової серії крихітних багатих на мінерали силікатних кульок, які у підсумку заполонили всю планету.

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У новій роботі дослідники докладно описали ці давні сфери, виявлені у скелях Стевнса (Стевнс-Клінт), об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. На цій ділянці вчені виявили осадовий стрімчак довжиною 12 кілометрів на східному узбережжі Данії, що містить стародавні кульки, що утворилися майже 66 мільйонів років тому під час удару гігантського астероїда.

За словами співавторки дослідження, хіміка Смюзан Нехзаті, ці дивовижні стародавні кульки "надзвичайно особливі", тому що були утворені природним шляхом. Автори дослідження зазначають, що кульки виявлені в Стевнс-Клінті, утворилися набагато пізніше, ніж ті, що були знайдені раніше поблизу півострова Юкатан.

За словами Нехзаті, під час дослідження вони з колегами використовували різні рентгенівські промені в лабораторії MAX IV, щоб хімічно ідентифікувати мінеральні фази всередині цих кульок.

Дослідники зазначають, що залежно від того, як вони взаємодіють, атоми починають формувати певні кристали та зароджуватися у різні мінерали залежно від того, з якими елементами вони стикаються у процесі. За словами Нехзаті, оскільки в процесі формування мінерали обертаються з високою швидкістю, вони створюють сфери мікрометрового розміру, які часто бувають розміром не більше макового зернятка.

Дослідники також зазначають, що деякі з цих кульок можуть бути ще меншими, але чим ближче до місця удару, тим більшим може бути розмір цих кульок. Учені зазначають, що ці крихітні кульки цікаві тим, що багато з них все ще добре збереглися і можуть містити інформацію про умови довкілля в той час, коли життя на Землі зазнало жахливих випробувань.

Далі вчені вивчили хімічний склад і просторовий розподіл елементів усередині цих кульок та навколишньої їх глини. Вчені з'ясували, що кульки утворилися під впливом інтенсивних температур і тисків, які просто неможливо відтворити або створити.

Дослідники вважають, що дивовижні кульки почали формуватись у хмарі пари, а коли вони затверділи, вони, можливо, також могли захопити та зберегти в собі хімічний склад атмосфери тих часів. Наразі вчені припускають, що визначення хімічного складу крихітних кульок надалі можуть допомогти пролити світло на події, які відбувалися на Землі мільйони років тому.

За словами Нехзаті, вже зараз можна сказати, що хімічний склад кульок різноманітніший, ніж передбачалося раніше. Здобувши нове розуміння хімії кульок, команда сподівається краще зрозуміти, як вони насправді утворилися. Їхні форми охоплюють всю гаму, команда навіть ідентифікувала кульки у частково розплавленому стані.

Раніше Фокус писав про те, що у Юкатану, де впав астероїд, який убив динозаврів, знайшли величезну блакитну дірку.