Приховані християни Японії: посудина для єлею епохи Едо розкриває таємниці забороненої релігії

Після того, як родина дала згоду на дослідження сімейного артефакту, реліквія з епохи "прихованих християн" в Японії кілька століть тому викликає значний інтерес.

Попри те, що зовні це звичайна ваза, важливого значення їй надає слово, викарбуване на її основі. Напис означає, що колись посудина містила запашну олію, яку використовували під час католицької меси, і, можливо, призначалася для дуже значущої особи, пише Arkeonews.

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Цей артефакт має висоту 25 сантиметрів і демонструє триколірний розпис. Його походження сягає 1600 року в Китаї. Нині він належить родині, яка проживає в районі Сотоме, де японські католики шукали притулку під землею в період Едо (1603-1867), щоб уникнути переслідувань.

За часів сьогунату Токуґава, або періоду Едо, Японія опинилася в пастці затяжного періоду ізоляціоністської автократії, що тривав 265 років. Токуґава Іеясу (1543-1616) спочатку підтримував християнство, але згодом розпочав кампанію переслідувань проти нього. 24 березня 1603 року він офіційно заснував сьогунат свого імені, який правив зі столиці Японії Едо (нині Токіо), визначивши тим самим однойменну епоху в японській історії.

Повстання Сімабара в 1637 році ще більше посилило і без того жорстку ізоляціоністську політику сьогунату і династії Токуґава, а сьогун Токуґава Іеміцу (1604-1651) назвав Японію "Сакоку", що означає "прикута країна". Зіткнувшись з переслідуваннями, новонавернені християни, як прості люди, так і воїни, взялися за зброю у відповідь. Ті, хто пережив жорстокі репресії, разом з іншими, хто уникнув смерті, стали відомі як "какуре-кірісітани" або "приховані християни" в підземному лабіринті Японії.

Згідно з теорією, висунутою урядом префектури Нагасакі 16 травня, посудину могли використовувати в церемонії, пов'язаній з Конісі Юкінага, християнським феодалом 16-го століття. Враховуючи обмеженість історичних записів того періоду, уряд префектури вважав вазу важливою річчю, яка дає цінну інформацію про діяльність християнських церков в Японії.

Як "дорогоцінний предмет", історично, лише патріарх сім'ї мав право подивитись на посудину, про що повідомляв її власник Фото: Nantoyōsō Collection, Japan

Як "дорогоцінний предмет", історично, лише патріарх сім'ї мав право подивитись на посудину, про що повідомляв її власник. Ваза, яку називали "Йокахіто-сама", слугувала об'єктом поклоніння під час молитовних ритуалів.

Донедавна призначення вази залишалося невідомим, що підтверджував і сам власник. Однак під час експертизи, проведеної урядом префектури минулого року, виявлено іноземне слово "Escencia", написане чорнилом на основі вази. Це слово перекладається як "запашна олія", що дозволило експертам префектури зробити висновок, що артефакт використовувався для єлею для помазання.

Це відкриття дозволяє припустити, що ваза відігравала певну роль у таких церемоніях, як посвячення або святкові меси, які, на думку експертів з префектури, проводили лише єпископи.

У цей час Луїс де Серкейра обіймав посаду єпископа в Японії. Кажуть, що він провів церемонію "конфірмації" на островах Амакуса в 1599 році, підтвердивши релігійну прихильність Юкінаги.

За словами Йохея Кавагучі, археолога і представника відділу мистецтва і культури префектурного уряду, цілком ймовірно, що ваза була таємно переміщена після заборони християнства сьогунатом Едо в 1614 році, що призвело до вигнання місіонерів з Японії і руйнування церков.

Кавагучі припускає, що християни тієї епохи могли називати вазу "Йокахіто", що означає "добра людина", маючи на увазі єпископа, який, ймовірно, був первісним власником вази.

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