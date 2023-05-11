Папську буллу 14 століття знайшли на польському кладовищі: дослідники вважають її унікальною

Музей зброї в Польщі представив рідкісний історичний артефакт, який зацікавив археологів, істориків і релігієзнавців. Папська булла датується періодом правління Папи Боніфація IX.

Related video

Археологи знайшли середньовічну папську буллу, видану Папою Боніфацієм IX, на колишньому кладовищі. Цей скарб, виготовлений переважно з чистого свинцю і, як вважають, з Сардинії, Кіпру, Греції та Іспанії, чекав на них понад шість століть, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ян Орлінський з Пошуково-дослідницької групи PARSĘTA ледь стримував своє хвилювання, коли знайшов артефакт.

"Це найцінніша знахідка, яку ми зробили за шість років нашого існування", — сказав він, додавши, що завжди захоплювався папськими буллами і помітив, що в Колобжегу їх бракує.

Група відразу ж усвідомила важливість своєї знахідки і передала її до Музею зброї в Колобжегу, де вони працювали протягом декількох років Фото: Marcin Bielecki/PAP

Група відразу ж усвідомила важливість своєї знахідки і передала її до Музею зброї в Колобжегу, де вони працювали протягом декількох років. Потім буллу перевезли до спеціалізованої майстерні у Кракові для ретельної консервації та відновлення.

Під час реставрації артефакту вчені змогли визначити його вік та автентичність, проаналізувавши фізико-хімічний склад. Дослідники пояснили, що на зворотному боці містилася інформація про те, який Папа видав буллу. Ним виявився Папа Боніфацій IX.

Під час реставрації артефакту вчені змогли визначити його вік та автентичність, проаналізувавши фізико-хімічний склад Фото: Marcin Bielecki/PAP

Але справжнє питання полягало в тому, як ця булла опинилася в цій місцевості? На думку істориків, її могли зберігати в місцевому монастирі.

Йоганн Фрідріх Вахсен записав, що Папа Боніфацій IX надав лист-індульгенцію місцевим бенедиктинським монахам у 1397 році, як зазначено в хроніці, яку він написав у 18 столітті. Науковці припускають, що цю буллу могли втратити в 16 столітті, можливо, під час розпуску монастирів.

Незалежно від свого походження, артефакт зараз виставлений в Музеї зброї в Колобжегу, готовий розповісти свою історію кожному, хто захоче його послухати.

Раніше Фокус розповідав про те, як єгипетські та римські боги опинилися в Польщі. Відкриття цих стародавніх артефактів було настільки незвичним для цієї місцевості, що Люблінська воєводська консерваторія пам'яток (LWKZ) мала сумніви щодо їхньої автентичності.

А також ми писали про бездоганні 2000-річні різьблені зображення "неймовірної краси", знайдені в Уельсі.