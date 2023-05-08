Єгипетські та римські боги в Польщі: розкрито секрети колекції родини Кленєвських

Відкриття цих стародавніх артефактів було настільки незвичним для цієї місцевості, що Люблінська воєводська консерваторія пам'яток (LWKZ) мала сумніви щодо їхньої автентичності.

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У невеликому селі в Польщі приголомшливе археологічне відкриття зробив Кшиштоф Козловський, місцевий історик, який отримав дозвіл на розкопки Люблінського воєводства на пошук історичних пам'яток у цій місцевості. Він натрапив на дві стародавні статуетки, які спочатку нагадували зображення "фараона" і "богині", пише Arkeonews.

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Відкриття цих стародавніх артефактів було настільки незвичним для цієї місцевості, що Люблінська воєводська консерваторія пам'яток (LWKZ) мала сумніви щодо їхньої автентичності.

Однак після співпраці з експертами з Національного музею в Любліні та науковцями з археологічного факультету Варшавського університету вдалося підтвердити, що це справді оригінальні предмети зі Стародавнього Єгипту та Стародавнього Риму. Фігурка Осіріса датована 1 тисячоліттям до нашої ери, а погруддя Вакха — 1 століттям нашої ери.

Нещодавно Мехович провів дослідження на місці, де знайшли статуетки, і виявив ще одну єгипетську бронзову статуетку Осіріса Фото: Łukasz Miechowicz

Подальші дослідження провів доктор Лукаш Мехович з Інституту археології та етнології Польської академії наук у Варшаві. Він визначив, що артефакти колись були частиною колекції родини Кленєвських і зберігалися в палаці в Ключковіце до Другої світової війни. З'ясувалося, що статуетку Осіріса придбала Марія Кленєвська під час свого перебування в Єгипті у 1904 році, про що вона написала у мемуарах.

Бронзове погруддя Вакха знайшов близько 1906 року о. Антоній Хотинський, капелан родини Кленєвських у Дратові (нині Заглоба/Вжелюв), у багато облаштованій могилі покійника пшеворської культури. Це підтвердило, що родина Кленєвських мала великий інтерес до стародавніх артефактів і придбала їх під час своїх подорожей та досліджень.

Нещодавно Мехович провів дослідження на місці, де знайшли статуетки, і виявив ще одну єгипетську бронзову статуетку Осіріса. Артефакт має висоту 8,5 см і оснащений двома кільцями для підвіски.

Сім'я Кленєвських жила в палаці до 1942 року, коли їхнє майно конфіскували і передали в управління СС. Підозрюється, що майно, до складу якого входили виявлені в Ключковіцах артефакти, власники могли заховати перед втечею або відразу після війни, коли речі з палацу Кленєвських розпорошили і розграбували.

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