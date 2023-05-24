Рекорд на аукціоні: за викрадений британцями індійський меч виручили безпрецедентну суму (фото)

Історія індійського меча 18-го століття, яким колись володів легендарний Тіпу Султан, незламний тигр з Майсура, досить заплутана. Однак новий власник заплатив за нього чималу суму, 14,1 мільйона фунтів стерлінгів, на аукціоні, щоб отримати реліквію.

Вишуканий індійський меч 18-го століття, який британські війська забрали з ліжка померлого султана Тіпу Султана у 1799 році, досягнув приголомшливої ціни у 14,1 мільйона фунтів стерлінгів (з урахуванням зборів) на довгоочікуваному аукціоні Bonhams у Лондоні у вівторок, 23 травня. Цей визначний продаж встановив новий рекорд за найвищою ціною, коли-небудь досягнутою для ісламського та індійського артефакту в аукціонному світі, пише The Art Newspaper.

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Меч завдовжки один метр мав чарівне руків'я, прикрашене витонченою золотою каліграфією. Колись він належав Тіпу Султану (1751-1799), видатному мусульманському правителю, який володів королівством на півдні Індії та відважно брав участь у численних битвах проти Ост-Індійської компанії.

Цю зброю, виготовлену вправними могольськими майстрами-мечоносцями, відому під назвою "Спальний меч", захопили з розкішного палацу Тіпу Султана в Серингапатамі війська Ост-Індійської компанії після їхньої тріумфальної перемоги над його армією. Саме під час цього конфлікту Тіпу Султан передчасно загинув.

Як вічний символ тріумфу, меч подарувала генерал-майору Девіду Берду британська армія-переможниця. Дивовижний напис, викарбуваний на сталевому лезі меча, красномовно свідчить про цей акт визнання, висловлюючи їхнє глибоке захоплення винятковою мужністю та лідерством Берда під час штурму, що врешті-решт призвело до загибелі Тіпу Султана. Меч залишався у власності родини Берда до 2003 року, коли його продали на аукціоні Дікса Нунан Вебба, нині відомого як Noonans, у Лондоні за 150 000 фунтів стерлінгів.

Дивовижний напис, викарбуваний на сталевому лезі меча, красномовно свідчить про цей акт визнання, висловлюючи їхнє глибоке захоплення винятковою мужністю та лідерством Берда під час штурму, Фото: Courtesy Bonhams

Німа Сагарчі, шановний керівник відділу ісламського та індійського мистецтва Bonhams, відзначив надзвичайну історичну важливість, безпрецедентне походження та неперевершену майстерність цього чудового артефакту. Привабливість і престиж меча очевидні, коли двоє учасників торгів через телефон і один учасник, присутній в аукціонній залі, вступили в запеклу боротьбу за його придбання.

Bonhams вирішив зберегти в таємниці особу переможця торгів, відмовившись розголошувати будь-які деталі щодо його походження чи мотивації.

Меч завдовжки один метр мав чарівне руків'я, прикрашене витонченою золотою каліграфією Фото: Courtesy Bonhams

Варто зазначити, що у 2021 році уряд Сполученого Королівства запровадив тимчасову заборону на експорт прикраси з голови тигра, яка спочатку була частиною трону Тіпу Султана і була розграбована після тієї ж військової поразки.

Ця заборона накладена через історичну важливість прикраси в контексті англо-індійських відносин в останні роки 18 століття. Рішення викликало критику, коментатори наголошували на тому факті, що і голова тигра, і меч спочатку потрапили до Британії як військові трофеї.

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