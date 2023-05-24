Рекорд на аукціоні: за викрадений британцями індійський меч виручили безпрецедентну суму (фото)
Історія індійського меча 18-го століття, яким колись володів легендарний Тіпу Султан, незламний тигр з Майсура, досить заплутана. Однак новий власник заплатив за нього чималу суму, 14,1 мільйона фунтів стерлінгів, на аукціоні, щоб отримати реліквію.
Вишуканий індійський меч 18-го століття, який британські війська забрали з ліжка померлого султана Тіпу Султана у 1799 році, досягнув приголомшливої ціни у 14,1 мільйона фунтів стерлінгів (з урахуванням зборів) на довгоочікуваному аукціоні Bonhams у Лондоні у вівторок, 23 травня. Цей визначний продаж встановив новий рекорд за найвищою ціною, коли-небудь досягнутою для ісламського та індійського артефакту в аукціонному світі, пише The Art Newspaper.
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Меч завдовжки один метр мав чарівне руків'я, прикрашене витонченою золотою каліграфією. Колись він належав Тіпу Султану (1751-1799), видатному мусульманському правителю, який володів королівством на півдні Індії та відважно брав участь у численних битвах проти Ост-Індійської компанії.
Цю зброю, виготовлену вправними могольськими майстрами-мечоносцями, відому під назвою "Спальний меч", захопили з розкішного палацу Тіпу Султана в Серингапатамі війська Ост-Індійської компанії після їхньої тріумфальної перемоги над його армією. Саме під час цього конфлікту Тіпу Султан передчасно загинув.
Як вічний символ тріумфу, меч подарувала генерал-майору Девіду Берду британська армія-переможниця. Дивовижний напис, викарбуваний на сталевому лезі меча, красномовно свідчить про цей акт визнання, висловлюючи їхнє глибоке захоплення винятковою мужністю та лідерством Берда під час штурму, що врешті-решт призвело до загибелі Тіпу Султана. Меч залишався у власності родини Берда до 2003 року, коли його продали на аукціоні Дікса Нунан Вебба, нині відомого як Noonans, у Лондоні за 150 000 фунтів стерлінгів.
Німа Сагарчі, шановний керівник відділу ісламського та індійського мистецтва Bonhams, відзначив надзвичайну історичну важливість, безпрецедентне походження та неперевершену майстерність цього чудового артефакту. Привабливість і престиж меча очевидні, коли двоє учасників торгів через телефон і один учасник, присутній в аукціонній залі, вступили в запеклу боротьбу за його придбання.
Bonhams вирішив зберегти в таємниці особу переможця торгів, відмовившись розголошувати будь-які деталі щодо його походження чи мотивації.
Варто зазначити, що у 2021 році уряд Сполученого Королівства запровадив тимчасову заборону на експорт прикраси з голови тигра, яка спочатку була частиною трону Тіпу Султана і була розграбована після тієї ж військової поразки.
Ця заборона накладена через історичну важливість прикраси в контексті англо-індійських відносин в останні роки 18 століття. Рішення викликало критику, коментатори наголошували на тому факті, що і голова тигра, і меч спочатку потрапили до Британії як військові трофеї.
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