Від міської легенди до тривожного факту: чи є у вашій каві мелені таргани

Виявляється, у вашій щоденній чашці кави можна знайти неочікуваний інгредієнт — таргана. Принаймні як про це розповідають популярні міські легенди.

Щоранку незліченна кількість людей покладаються на звичну рутину, щоб розпочати свій день: прокидаючись від сну, шкандибати на кухню і наливати собі гарячу чашку кави. Однак у сфері міського фольклору існують припущення, що цей улюблений ранковий еліксир може мати більше значення, ніж здається на перший погляд. Чи можливо, що в нашому щоденному бадьорому напої ховається несподіваний інгредієнт? Може це… таргани? Детальніше пише IFLScience.

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Генезис цієї чутки можна простежити до інтерв'ю 2009 року, коли біолог Університету Монтани Дуглас Емлен поділився анекдотом за участю Джорджа Ейкворта, високоповажного професора ентомології з Корнельського університету та одного з колишніх наставників Емлена під час його студентських років.

З теплотою згадуючи Айкворта як "одного з найвидатніших ентомологів", Емлен розповів про їхні спільні пошуки якісної кави під час подорожей. Непохитна відданість Айкворта кофеїну змусила їх відправитися далеко від второваних доріг, навіть відхилившись на 45 хвилин від маршруту в пошуках ідеальної чашки.

Заінтригований, Емлен жартівливо запитав, що стало причиною такого обходу, і дізнався, що це сталося через алергію Айкворта на тарганів — стан, який він розвинув через роки роботи з комахами за своєю професією. Айкворт пояснив, що наполягає на вживанні лише свіжозмеленої кави з цільних зерен, оскільки загальнодоступна оброблена кава, отримана з величезних запасів, часто заражається тарганами, що робить її непридатною для вживання.

Визначення правдивості цього твердження є складним завданням. Загальновідомо, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) встановило допустимі рівні природних забруднювачів, що включають комах, плісняву, яйця і личинки мух, навіть шерсть і фекалії гризунів, у продуктах харчування, призначених для споживання людиною.

Попередні аналізи, проведені FDA, дійсно виявили зараження та пошкодження кавових зерен комахами. Однак важливо розуміти, що термін "комахи" охоплює широкий спектр видів комах, і лише невелика частина з них належить до родини тарганів. За словами представника FDA, кава частіше піддається зараженню такими комахами, як кавовий жук або кавовий зерновий довгоносик, а не тарганами.

Ба більше, таргани не підпадають під категорію "випадкових шкідників" за визначенням FDA. Отже, на них не поширюються максимально допустимі рівні забруднюючих речовин, що застосовуються до інших комах. Так виробники продуктів харчування зобов'язані за законом не допускати забруднення своєї продукції тарганами.

Як недвозначно заявив представник FDA: "Таргани не можуть бути в каві". Компанія Presto-X, яка займається боротьбою зі шкідниками, засвідчує, що виробники кави старанно дотримуються цих вимог. У їхньому блозі від 2017 року з гордістю стверджується, що найбільші кавові фабрики, які вони обслуговують, повністю позбавлені проблем, пов'язаних з тарганами.

Однак, попри ці запевнення, залишається малоймовірним, що ваша кава повністю позбавлена слідів тарганів. Як і їхні побратими-гризуни, таргани, здається, всюдисущі. Як неохоче зізнався Емлен, іноді важко знайти будівлю, повністю вільну від цих комах. Він пояснив, що це особливо стосується громадських будівель, де їх повне знищення є неможливим.

Дослідження, проведене в 2012 році, виявило помітні рівні алергенів тарганів у пилу понад 85% дитячих спалень у міських районах США. До того ж місцем, найкращим для розмноження тарганів і, відповідно, з найвищим вмістом алергенів від них, є не що інше, як кухня.

Крім того, дослідження 2019 року показало, що певний елемент аромату кави є непереборно привабливим для тарганів, що потенційно пояснює періодичні спостереження біля кавників.

Проте, на думку Presto-X, комах приваблює не сама кава, а інші харчові продукти, що зберігаються поруч з нею. Вершки, цукор та інші подібні продукти, залишені на відкритому повітрі, стають для тарганів ласим шматочком. Надійно зберігаючи ці інгредієнти та оперативно прибираючи розлиту каву, ви можете відповідно відлякати тарганів.

Отже, хоча малоймовірно, що ваша кава кишить тарганами, це не означає, що вона повністю не містить дрібних фрагментів цих комах. Однак надмірне зациклення на цій можливості може бути невиправданим, якщо врахувати потенційний вміст вашої чашки.

У відповідь на запитання про тарганів у каві, редактор, який чотири роки працював головним обсмажувальником у невеликій кавовій компанії, категорично заявив: "Жуки? Ніколи".

Натомість вони зустрічали дрібні кістки тварин, кукурудзу, невеликі камінці або шматочки бетону, і навіть знаходили гільзи від куль серед попередньо обсмажених зерен. Інші ділилися історіями про те, як натрапляли на ящірок на своєму робочому місці.

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