Філадельфійський експеримент із "телепортацією" корабля: наскільки це можливо насправді

На просторах інтернету одна конкретна історія зуміла привернути увагу багатьох. Вона відома як Філадельфійський експеримент, міська легенда, що виникла з глибин теорій змови. Згідно з нею, 28 жовтня 1943 року відбулася надзвичайна подія за участю есмінця ВМС США "Елдрідж".

У цій своєрідній розповіді йдеться про те, що есмінець "Елдрідж" нібито брав участь у дуже засекреченому експерименті. Стверджується, що корабель здійснив немислимий подвиг — телепортувався з Філадельфії до Норфолка, штат Вірджинія, а потім назад до Філадельфії, і все це за одну мить, пише IFLScience.

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Згідно з легендою, цей експеримент мав на меті маніпулювати гравітаційними та електромагнітними полями, що оточували судно, створюючи так ефект маскування, здатний зробити корабель невидимим і потенційно уможливити подорожі в часі. Деякі варіанти навіть стверджують, що корабель не просто став невидимим, але й перемістився у часі та просторі.

Однак важливо наголосити, що такі твердження існують лише в царині фантастики. Технологія, необхідна для досягнення телепортаційних подвигів, залишається далеко за межами наших нинішніх можливостей. Навіть ідея деконструкції та реконструкції живих організмів, зокрема людини, залишається в царині наукової фантастики.

В гостроцікавому дослідженні, проведеному студентами Лестерського університету, зроблена спроба кількісно оцінити величезну кількість даних, які були б необхідні для телепортації людини, включаючи дані про кожну окрему клітину.

У пресрелізі Лестерського університету пояснили складність, пов'язану з ментальною реконструкцією людини. Дослідники заявили: "Потрібна повна інформація про мозок мандрівника, що доводить загальний обсяг інформації приблизно до 2,6 x 10^42 біт". Потім науковці вивчили час, який знадобився б для передачі цієї приголомшливої кількості даних у певне місце в просторі для успішної реконструкції.

Їхні висновки неймовірні. "Виявлено, що час, необхідний для завершення повністю успішної телепортації людини з Землі в космос, сумнівний, — додають дослідники. — Насправді, припускаючи, що використовувана пропускна здатність становить від 29,5 до 30 ГГц, студенти виявили, що для передачі даних знадобиться до 4,85 x 10^15 років".

З огляду на цю інформацію стає очевидним, що якби ймовірний Філадельфійський експеримент дійсно відбувся, а його не існувало, він вимагав би неймовірної місткості і пропускної здатності, що набагато перевершує все, що було доступно в 1940-х роках.

Різні наративи, що циркулюють в інтернеті, припускають, що екіпаж есмінця "Елдрідж" зазнав серйозних побічних ефектів після експерименту. Вони варіюються від дезорієнтації, нудоти і опіків до найнеймовірніших тверджень про самозаймання і зрощення членів екіпажу з корпусом корабля. У деяких випадках члени екіпажу зникали безслідно, що переходить зі сфери вигадок у сферу сфабрикованих зникнень.

Не дивно, що прихильники теорій змови поспішили заявити про прихованість експерименту, пояснюючи так відсутність доказів його проведення. Однак справжнє пояснення цієї вигадливої історії набагато простіше. Її можна простежити до однієї людини, яка сфабрикувала цю історію в 1955 році.

Джерелом міфу є рукописні анотації, знайдені в примірнику книги Морріса К. Джессапа під назвою "Справа про НЛО: непізнані летючі об'єкти". Саме цей примірник потрапив до рук американського моряка торгового флоту, на ім'я Карл М. Аллен, який почав надсилати листи Джессапу, стверджуючи, що йому відомо про цей експеримент.

Одночасно анонімно надісланий примірник книги, прикрашений нотатками, нібито написаними трьома різними особами, які стверджували, що володіють знаннями про позаземних істот, надійшов до Управління військово-морських досліджень.

Отримавши величезну кількість запитів, Управління військово-морських досліджень провело розслідування і дійшло висновку, що сторінки книги перемежовані рукописними коментарями псевдонаукового і незв'язного характеру, в яких обговорювалися НЛО, їхні силові установки і культура цих передбачуваних істот.

Пізніше науковці виявили, що нотатки були частиною ретельно продуманої містифікації. Людина, яка дала Джессапу анотовану книгу, врешті-решт зізналася, що сфабрикувала всі деталі з єдиною метою — налякати Джессапа.

Можливо, це був звичайний жартівник, який намагався налякати Джессапа, а можливо, його змусили мовчати інопланетяни, які подорожують у часі, погрожуючи телепортувати його на Альфу Центавра. Незалежно від пояснення, справжня природа Філадельфійського експерименту залишається вкоріненою у сфері уяви та обману.

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