Ціна визнання Марії Кюрі: чому тіло матері сучасної фізики поховане у свинцевій труні

Марія Кюрі, видатна постать у галузі науки, відома своїми революційними дослідженнями радіоактивності. Її видатний внесок приніс їй дві Нобелівські премії. Однак роботи Кюрі з радіоактивними елементами, такими як полоній і радій, вийшов за межі наукових досягнень і вплинув на її фізичне самопочуття.

Марія Кюрі була геніальною вченою, яка зробила значний внесок у дослідження радіоактивності. Невтомна самовідданість і непохитна відданість Кюрі своїм дослідженням змінили світ фізики та медицини. Однак її робота з радіоактивними елементами, такими як полоній і радій, призвела до смерті від апластичної анемії, а тіло жінки стало настільки радіоактивним, що її довелося ховати у свинцевій труні. Навіть її особисті речі, включаючи лабораторні нотатки, залишаються високорадіоактивними донині. Ці артефакти слугують постійним нагадуванням про впливову спадщину Кюрі, пише IFLScience.

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Кюрі, яка стала першою жінкою, удостоєною Нобелівської премії, і єдиною жінкою, яка отримала нагороди в двох різних дисциплінах, розпочала свій шлях, натхненна відкриттями французького фізика Анрі Беккереля в 1896 році. Відкриття Беккереля щодо випромінювання радіації солями урану спонукало Кюрі заглибитися в його висновки в межах своєї дослідницької дисертації.

Співпрацюючи зі своїм чоловіком, П'єром Кюрі, старанний дует успішно відкрив два раніше невідомі радіоактивні елементи, радій і полоній, у 1898 році. Згодом Кюрі разом з Беккерелем були удостоєні Нобелівської премії з фізики в 1903 році, причому кожен з них отримав половину престижної нагороди.

Після низки особистих трагедій, включаючи передчасну смерть П'єра Кюрі в 1906 році, Марія наполегливо працювала і врешті-решт домоглася подальшого визнання. У 1911 році їй присуджено Нобелівську премію з хімії за новаторський подвиг у виділенні чистого радію.

Крім того, Кюрі присвятила свої дослідження вивченню хімії радіоактивних речовин і дослідженню їх застосування в галузі медицини. Безсумнівно, без виняткового внеску Кюрі розвиток методів лікування раку, якими ми знаємо їх сьогодні, був би значно ускладнений. Однак її непохитна прихильність до відстоювання запобіжних заходів проти радіаційного опромінення коштувала їй великої особистої ціни.

На жаль, невтомна робота Марії Кюрі з радіацією врешті-решт призвела до її смерті 4 липня 1934 року, коли вона померла від апластичної анемії — рідкісного захворювання крові, що виникає через нездатність кісткового мозку виробляти достатню кількість нових клітин крові, необхідних для нормального функціонування організму.

Вражає те, що її тіло залишалося високорадіоактивним, що вимагало її поховання в труні, вистеленій свинцем. Дивно, але лише в 1995 році, коли її останки ексгумували, вдалося виявити справжній рівень її радіоактивності.

Під час процесу ексгумації французька влада, яка мала намір перенести останки Кюрі до шанованого Пантеону, звернулася за допомогою до французького агентства з радіаційного захисту через занепокоєння щодо залишкової радіації та безпеки працівників, які брали участь у роботі. Коли могилу відкрили, рівень радіації в околицях поступово підвищився, хоча й несуттєво.

Труна Марії Кюрі, яка спочатку здавалася дерев'яною, при ближчому огляді виявила обшивку з 2,5 міліметра свинцю. Подальше дослідження тіла Кюрі виявило його дивовижну збереженість, лише незначні сліди альфа- та бета-забруднення. Журнал Британського товариства історії радіології припускає, що Кюрі, ймовірно, вживала запобіжних заходів, щоб мінімізувати своє радіаційне опромінення в останні роки життя.

І навпаки, цього не можна сказати про її майно. Навіть через століття численні предмети, пов'язані з Кюрі, включаючи меблі, кулінарні книги, одяг і лабораторні нотатки, зберігають надзвичайно високий рівень радіоактивності.

Ці безцінні артефакти зараз знаходяться у свинцевих ящиках у Національній бібліотеці в Парижі, Франція. Відвідувачі, які бажають отримати доступ до них, повинні підписати відмову від відповідальності та одягнути захисний одяг, щоб убезпечити себе від потенційного впливу радію-226.

Враховуючи тривалий період напіврозпаду цього ізотопу, який становить близько 1600 років, ці історичні документи, ймовірно, збережуться як небезпечне нагадування про довговічну і впливову спадщину Марії Кюрі.

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