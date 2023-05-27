Короткий путівник по кінцю світу: названо 10 найвірогідніших причин апокаліпсису на Землі

Цього року годинник Судного дня зупинився на рекордних 90 секундах до півночі, а це означає, що загроза кінця світу ближче, ніж будь-коли.

Голлівуд зняв безліч фільмів про те, як на Землі відбувається кінець світу з різних причин. Але якщо Армагеддон все ж таки відбудеться в реальності, якими будуть його передумови?

Чорна діра, що блукає по космосу, гігантський астероїд або ядерна війна – всі ці події можуть призвести до кінця світу, втім, як і нашестя роботів-вбивць або зміна магнітного поля Землі.

Реальність Армагеддону може здатися туманною, але як не крути, годинник Судного дня цього року зупинився на рекордних 90 секунд до півночі. Світова наукова спільнота вважає, що людство близько до вимирання більше ніж будь-коли.

То яким же може бути кінець всього живого на Землі, а можливо, й самої планети? Ось 10 найоб'єктивніших та найімовірніших сценаріїв кінця світу на планеті.

№1. Удар гігантського астероїда

66 млн років тому астероїд вже вбив 75% рослин та тварин на Землі Фото: Live Science

Падіння астероїда на Землю 66 млн. років тому вже призвело до апокаліптичних подій, в результаті яких на планеті вимерли динозаври.

Сумнозвісний астероїд Чиксулуб впав на Землю на території сучасної Мексиканської затоки. Внаслідок удару на планеті піднялося жахливих масштабів цунамі, а також в атмосферу піднялися хмари сажі та пилу, що змінило клімат й знищило 75% рослин та тварин на Землі.

Згідно з підрахунками вчених, падіння на Землю таких астероїдів-вбивць відбувається приблизно один раз на 100 млн років. Якщо вірити цій теорії, наступний удар гігантського астероїда по нашій планеті відбудеться приблизно через 30 млн. років. Щоправда, подальший розвиток технологій допоможе згладити, а то й зовсім уникнути руйнівних наслідків.

Наприклад, ще торік NASA успішно змінило траєкторію польоту астероїда Діморфоса. Космічний апарат врізався в камінь шириною 160 м. Як відомо, Діморфос не становив жодної небезпеки для Землі, але став чудовим "піддослідним кроликом".

Плюс до цього варто додати системи моніторингу, що постійно покращуються, які дозволяють вченим стежити за потенційними загрозами з космосу.

Загалом, звичайно, виключити падіння астероїда на Землю неможливо, але швидше за все його удар буде не настільки руйнівним, як у попередній раз.

№2. Повстання роботів-вбивць

У наші дні такі фантастичні фільми, як "Термінатор", вже не здаються простою вигадкою. Фото: Скриншот/Nasa

Останнім часом з'являється все більше застережень про небезпеку, яку може представляти для людства штучний інтелект (ІІ).

Особливо ситуація загострилася після того, як з'явилися такі чат-боти як ChatGPT, які миттєво підкорили світ. У Силіконовій долині вибухнула серйозна суперечка з приводу того, чи варто взяти під більш суворий контроль технологію, що швидко розвивається.

У суперечку були залучені навіть такі уми, як засновник Microsoft Білл Гейтс та генеральний директор Google Сундар Пічаї, які підтримали технологію ChatGPT. У той же час проти неї виступили засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск, а також співзасновник Apple Стів Возняк.

Ця запекла суперечка отримала ще більший розмах, коли понад тисячу технологічних магнатів підписали листа, який закликає "зупинити вкрай небезпечні перегони" щодо розвитку ІІ. У документі йдеться, що необхідно терміново реагувати на ситуацію, інакше люди повністю втратять контроль над технологіями та будуть знищені роботами.

Підігріло ситуацію і те, що нещодавно "хрещений батько ІІ" Джеффрі Хінтон пішов з Google — він послався на те, що чат-боти дуже скоро можуть стати розумнішими за людей. Хінтон також додав, що ІІ вже здатний зберігати більше інформації, ніж людський мозок, і це лише питання часу, коли ІІ повністю затьмарить нас.

Хінтон припустив, що, наприклад, такі диктатори, як президент РФ Володимир Путін, обов'язково спробують використати ІІ для "поганих справ", програмуючи роботів, щоб "отримати ще більше влади".

Й Хінтон не перший, хто висловив свої побоювання з приводу штучного інтелекту. Кілька років тому відомий професор Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк попереджав, що люди можуть стати рабами створених ними машин. Також раніше Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав заборонити машини, які "мають здатність вбивати". Така заява була зроблена на тлі побоювань, що розробки у сфері ІІ можуть призвести до появи роботів, які зможуть самостійно обирати та атакувати цілі.

Вчені вважають, що такі роботи стануть "третьою революцією" у військовій справі — після відкриття пороху та винайдення ядерної зброї.

У наші дні такі фантастичні фільми, як "Термінатор", вже не здаються простою вигадкою. Шанси на те, що саме роботи стануть каталізатором кінця світу дуже великі. Багато експертів у цій сфері вважають, що сингулярність – момент, коли ІІ перевершить людський інтелект, насправді дуже близька. Можливо, досить скоро ми зможемо побачити, чим обернеться винахід штучного інтелекту для людства.

№3. Виверження супервулкану

Коли відбувається виверження такого вулкана, на планеті кардинально змінюється клімат та екологія Фото: подводный вулкан

Супервулкани – одна з найсерйозніших загроз для людського існування, яка має природне походження. Хороші новини в тому, що виверження цих супервулканів відбуваються на Землі досить рідко, приблизно один раз на 100 тисяч років.

Коли відбувається виверження такого вулкана, на планеті кардинально змінюється клімат і екологія.

Найвідоміший у світі супервулкан у Єллоустонському національному парку вивергався три рази за останні 2,1 млн років і залишається активним досі.

За словами експертів, якби зараз сталося одне з таких вивержень, тоді планету спіткав би кінець світу. Спочатку відбулася б серія потужних землетрусів, а після розпечена лава буде викинута на 64 км і хмари попелу закриють небо.

Саме попіл у цьому сценарії становить найбільшу загрозу життю Землі. Гази та попіл, які будуть підніматися в атмосферу протягом кількох днів, занурять планету в пітьму, а також завдадуть непоправної шкоди легеням людей.

На планеті різко впаде температура, що ускладнить або унеможливить сільське господарство і призведе до світового голоду.

Поки що таку загрозу вчені називають малоймовірною, але повністю її виключити не можуть.

№4. Прибуття інопланетян

Тільки в нашій галактиці виявлено понад 5 тис. екзопланет, які можуть бути заселеними Фото: space.com

Найбільше занепокоєння викликає той факт, що якщо інопланетна раса зможе долетіти до Землі, значить вона буде настільки розвинена, що людство виявиться абсолютно беззахисним.

За словами письменників-фантастів, такий сюжет більше схожий на те, якби армія США "брала під свій контроль первісне плем'я".

Багато експертів-космологів сходяться на думці, що інопланетне життя напевно існує у Всесвіті. Як відомо, тільки в нашій галактиці виявлено понад 5 тис. екзопланет, а всього у Всесвіті налічується близько 200 млрд. галактик, і це тільки тих, які ми можемо побачити.

Але питання полягає в іншому, чи буде це інопланетне життя справді розумним?

"Якщо ви звернетеся до історії, то побачите, що контакти між людьми і менш розумними організмами часто набували катастрофічного результату, а зіткнення більш розвиненої цивілізації з примітивнішою закінчувалися невдало для останніх", — писав відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг.

Він підтримував пошуки інопланетних цивілізацій, але застерігав від відправлення до космосу повідомлень, які розкривають нашу присутність на Землі.

Незважаючи на це, вчені все ж таки збираються передати в космос повідомлення з інформацією про місцезнаходження Землі, розраховуючи на те, що воно буде отримано інопланетною цивілізацією. Нове повідомлення під назвою "Маяк у Галактиці" є оновленою версією знаменитого повідомлення Аресібо, яке було відправлено в космос у 1974 році.

Тепер залишається сподіватися на те, що інопланетна раса, яка отримала повідомлення від Землі, не виявиться войовничою.

№5. Смерть Сонця

Померла зірка, коли в неї закінчиться паливо, проковтне Меркурій, Венеру і навіть Землю Фото: Express

Мабуть, це один із найбільш захоплюючих сценаріїв – життя на Землі буде знищене зіркою, яка його раніше підтримувала.

За словами експертів, є всі шанси, що зірка, яка вмирає, коли в неї закінчиться паливо, проковтне Меркурій, Венеру і навіть Землю. Але це станеться не раніше, ніж через 5 млрд років, а поки що астрономи побачили яскравий приклад у космосі.

На відстані в 12 тис. світлових років від Землі зірка, що вмирає, проковтнула планету, і це сталося в нашій з вами галактиці Чумацький Шлях. Розпечений світ розміром з Юпітер був втягнутий в атмосферу зірки, що вмирає, а потім розчинився в її ядрі.

"Ми побачили майбутнє Землі. Якби інопланетна цивілізація спостерігала б за нами з відстані 10 тис. світлових років, дивлячись на те, як Сонце поглинає Землю, то вони б побачили, як зірка яскраво спалахує, а потім навколо неї утвориться хмара пилу", — Кажуть дослідники з Массачусетського технологічного інституту.

№6. Інверсія магнітного поля Землі

Магнітне поле Землі може на якийсь час повністю зникнути Фото: Andrzej Wojcicki/Getty Images

В історії нашої планети Північний та Південний магнітні полюси мінялися місцями кожні 200 – 300 тисяч років. Востаннє це відбувалося 780 000 років тому, і вчені припускають, що такий переворот полюсів насправді неминучий.

Звичайно, в епоху GPS може здатися, що це не така велика проблема, але тільки на перший погляд. Дослідники вважають, що коливання магнітних полюсів Землі призвело до вимирання неандертальців, оскільки різко змінило клімат планети.

Подія сталася наприкінці останнього льодовикового періоду та відома під назвою палеомагнітний екскурс Лашамп-Каргаполово. Коливання магнітних полюсів планети було коротким і дуже слабким аніж повна інверсія магнітного поля Землі.

Справа в тому, що коли відбувається повний переворот, йому передує слабшання магнітного поля Землі майже до нуля. Перевернуті полюси відновлюють свою силу приблизно за століття.

Деякі побоювання викликає той факт, що вже зараз сила магнітного поля Землі ослабла на 5% за останні 100 років. Не варто пояснювати, наскільки важливим є магнітне поле для життя на планеті.

Щоправда, дослідження вчених із Лундського університету, які проаналізували дані про силу геомагнітного поля Землі за останні 9 тис. років, говорять про те, що на інверсію чекати найближчим часом не варто.

№7. Пандемія

Якою б не була важкою ця пандемія, вчені впевнені в тому, що наступна буде ще гіршою. Фото: Getty Images

Людство вже пережило пандемію коронавірусу Covid-19, яка почалася в 2020 році і була скасована лише нещодавно, в 2023 році. Згідно з офіційною статистикою, вірус забрав життя близько 20 млн людей у всьому світі.

Якою б не була важкою ця пандемія, вчені впевнені, що наступна буде ще гіршою.

По-справжньому апокаліптична хвороба має бути невиліковною (як Ебола), здебільшого смертельною, вкрай заразною і мати тривалий інкубаційний період (як ВІЛ).

Якщо такі жахливі риси отримає якийсь патоген, тоді пандемія може привести до кінця світу.

"Ми впевнені в тому, що вірус Covid-19 продовжуватиме передаватися між людьми, і це історія всіх пандемій. Знадобилися десятиліття для того, щоб зникли останні спалахи пандемічного вірусу 1918 року. У більшості випадків пандемія по-справжньому закінчується тільки тоді, коли починається наступна ", — зазначає доктор Майк Райан із програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я.

№8. Блукаюча чорна діра

Оскільки навіть світло не може залишити чорну дірку, значить, і Земля не матиме жодних шансів. Фото: phys.org

Дослідникам треба ще багато дізнатися про чорні діри, навіть незважаючи на те, що людство вже має перші прямі знімки цих загадкових об'єктів.

На даний момент ми точно знаємо, що в центрі нашої галактики Чумацький Шлях знаходиться надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А*. Також у далекій галактиці ми виявили поки що найбільшу чорну діру, яка в три мільйони разів більша за нашу планету.

Найближчі чорні діри були виявлені у 1560 та 3800 світлових роках від Землі. На такій відстані космічні монстри не становлять небезпеки для планети, але у Всесвіті також існують і чорні діри-вигнанці, які безперешкодно бороздять простори космосу.

Тільки минулого місяця NASA знайшло одного такого блукаючого монстра, який поки що знаходиться в 7,5 млрд світлових років від Землі. Це досить далеко від нас, але прохід через Сонячну систему навіть маленької чорної діри, наприклад, розміром із Місяць, приведе до справжньої катастрофи.

Оскільки навіть світло не може залишити чорну діру, значить, і Земля не матиме жодних шансів. Нашу планету затягне в горизонт подій чорної діри, де Землю або розірве на частини, або викине в іншу частину Всесвіту. Такого польоту не переживе жодна жива душа планети.

№9. Ядерна війна

Чи вимре людство, залежатиме від того, чи спровокує ядерний удар так звану "ядерну зиму" Фото: Getty Images

Страх перед початком ядерної війни переслідує людство протягом десятиліть. Починаючи з Холодної війни між США та СРСР і закінчуючи нападом Росії на Україну, а також загрози, що походять від Північної Кореї, перспектива ядерної війни видається все реальнішою.

За деякими оцінками, ризик початку ядерної війни у наступному столітті становить близько 10%, що вже є досить високим показником.

Чи вимре людство, залежатиме від того, чи спровокує ядерний удар так звану "ядерну зиму", коли сонячне світло буде повністю заблоковане в атмосфері Землі. Тоді температура на планеті може опуститися нижче нуля, а озоновий шар, швидше за все, буде повністю зруйнований. Це спричинить масовий голод і крах людської цивілізації.

Для такого ефекту мають бути запущені найпотужніші ядерні бомби, які зможуть підняти пилюку високо в атмосферу Землі.

№10. Глобальне потепління

Якщо температура на Землі продовжить зростати, це призведе до неконтрольованого парникового ефекту. Фото: Getty Images

За останні 500 млн. років на Землі відбулося п'ять масових вимирань, які кардинально змінювали образ життя на планеті. Деякі вчені стверджують, що шосте масове вимирання на Землі вже йде — і його запустило глобальне потепління, у якому винні люди.

Експерти прогнозують, що в ході зміни клімату середня глобальна температура на планеті може піднятися на 4 ° C. Такий сценарій цілком реальний, якщо не буде вжито негайних і значних заходів для стримування потепління.

Також існує ризик того, що глобальна температура може піднятися на 6 ° C, що стане ще катастрофічнішою подією.

Такі зміни перш за все вдарять по бідних країнах світу, чиї території стануть непридатними для життя, що, у свою чергу, призведе до масової загибелі, голоду та не менш масової міграції.

Вчені з Гарвардської медичної школи вважають, що планета Земля стане ідеальним місцем для поширення інфекційних захворювань із ідеальним кліматом для паразитів та тропічних патогенів.

Якщо ж температура на Землі продовжить зростати, це призведе до неконтрольованого парникового ефекту, який може зробити нашу планету схожою на Венеру, де температура у звичайний день становить 482°C.