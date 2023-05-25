Прогнози погоди та передбачення штормів від п'явок: унікальний винахід 19 століття (фото)

У 19-му столітті Джордж Меррівезер вирішив перевірити, чи можуть п’явки передбачати погоду. Для цього він розробив спеціальний прилад з хитрою конструкцією та продемонстрував його широкому загалу.

Унікальний винахід 1850 року "Провісник бурі" — дітище Джорджа Меррівезера, відомого лікаря та винахідника родом з Вітбі, Англія. Меррівезер, почесний куратор музею Літературно-філософського товариства Вітбі, черпав натхнення в інтригуючому рядку вірша Едварда Дженнера "Ознаки дощу". Вірш, який захопив його уяву, звучав так: "Потривожена п'явка знову піднялася на вершину своєї в'язниці". Ці слова розпалили його цікавість, і Меррівезер взявся за концептуалізацію свого винаходу, пише IFLScience.

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Спочатку названий "Атмосферний електромагнітний телеграф, керований тваринним інстинктом", "Провісник бурі" пройшов кілька ітерацій, перш ніж зупинився на своєму остаточному дизайні. Пристрій мав кругову конструкцію, що нагадувала карусель і містила дванадцять скляних пляшок, у кожній з яких сиділа група п'явок. На пляшках лежала міцна конструкція з китового вуса.

Пристрій мав кругову конструкцію, що нагадувала карусель з привидами і містила дванадцять скляних пляшок, у кожній з яких сиділа група п'явок Фото: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

В основі цього своєрідного пристрою знаходився дзвін, оточений дванадцятьма молоточками, готовими вдарити в нього. Спусковий механізм геніально розроблений так, щоб спрацьовувати, коли п'явка виривала китовий вус з шийки пляшки. За задумом Меррівезера, п'явки, чутливі до низького атмосферного тиску, який часто передвіщає негоду, інстинктивно піднімаються у своїх контейнерах, імітуючи дії, описані у вірші Дженнера. Звивисте підняття п'явок неминуче приводило б у дію молоточки, так провіщаючи "пророцтво" бурі, що насувається.

Але чи мав витвір Меррівезера практичну ефективність? Можливо, так. Прилад виявив наближення руйнівного шторму за два дні до того, як він спричинив хаос на землі. Пророче попередження, ретельно передане в листі до президента філософського товариства Вітбі, випередило катастрофу на дивовижні п'ятдесят одну з половиною годину. Досягнення привернуло значну увагу, і з'ясувалося, що доктор Меррівезер мав намір доручити виготовлення цих чудових інструментів вправним ремісникам з Вітбі.

Керуючись бажанням продемонструвати свій винахід на престижній Великій виставці 1851 року, Меррівезер задумав дизайн, натхненний естетикою індійського храму в Кришталевому палаці, де проходила виставка. На жаль, оригінальна модель, представлена на виставці, загубилася з плином часу, і, попри численні ітерації дизайну, прилад так і не отримав широкого визнання або прийняття.

Безсумнівно, ідея утримувати групу п'явок-передвісників погоди у своєму помешканні може не сподобатися тим, хто не бажає мати справу з кровосисними паразитами. Однак це винахід, який випромінює незаперечну привабливість. Можливо, варто шкодувати, що Меррівезер не надихнувся ще одним віршем з пам'ятного вірша Дженнера: "Жаба загубила свій жовтий жилет, і в брудний костюм одягнена". Тепер є проєкт, який може захопити уяву кожного.

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