Гігантське виверження на супутнику Сатурна: вода відлетіла до космосу на сотні кілометрів

У величезному викиді водяної пари на Енцеладі можуть бути хімічні сполуки, необхідні для розвитку життя.

Космічний телескоп Вебб зробив нові знімки крижаного супутника Сатурна під назвою Енцелад. У кадр потрапили величезні потоки водяної пари, що відлітають на сотні кілометрів у космос. У цих потоках, як вважають вчені, можна виявити хімічні сполуки, що сприяють появі та розвитку життєвих форм, пише Live Science.

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За словами вчених з NASA, виверження, помічені на Енцеладі, дійсно величезні і дуже вражають. Хоча ці потоки водяної пари вчені вже спостерігали і раніше, але більш висока чутливість приладів телескопа Вебб дозволила отримати набагато більше корисних даних. Зокрема, виявилося, що потоки водяної пари відлітають набагато далі в космос, ніж припускали вчені. Як показало спостереження, ця відстань у кілька разів перевищує діаметр Енцеладу, що становить приблизно 504 км.

Вперше астрономи дізналися про те, що на Енцеладі відбуваються виверження з великих тріщин у його крижаній корі завдяки спостереженням космічного апарату "Кассіні" ще 2005 року. Наразі вчені вважають, що частки, що вилітають з Енцеладу, досягають Сатурна і формують собою одне з кілець планети.

Ілюстрація апарату "Кассіні", що пролітає через гігантський струмінь пари над Енцеладом Фото: NASA

До складу потоків, що летять у космос, як показують попередні дослідження, крім водяної пари також входять вуглекислий газ, метан і аміак. Ці хімічні сполуки необхідні розвитку життя. Вчені навіть припускають, що деякі з цих сполук створили живі мікроорганізми, що живуть під крижаною корою Енцеладу.

Як свідчать спостереження, у надрах супутника Сатурна справді може бути величезний океан із рідкої води. А там, де є вода, значить, можуть існувати і мікроорганізми. Вчені вважають, що потоки води виходять на поверхню Енцеладу із гідротермальних джерел, розташованих на дні його океану. На їхнє існування вказує багато даних і про це Фокус вже докладно писав.

Енцелад Фото: NASA

Для того, щоб остаточно отримати відповіді на багато питань, зокрема про те, з чого точно складаються потужні виверження, а також чи є на Енцеладі океан і життя, NASA планує відправити сюди дослідні місії.

Зокрема, зараз обговорюється питання щодо відправлення на Енцелад космічного апарату Enceladus Orbilander. Спочатку він повинен буде кружляти навколо супутника Сатурна протягом півроку і збирати зразки часток, що вилітають у потоках, що вивергаються в космос. Після цього апарат повинен буде здійснити посадку на поверхню Енцеладу та проведе аналіз навколишнього середовища.

Раніше Фокус вже докладно писав про те, що виявити життя на Енцеладі, як вважають вчені, можна навіть без дослідження його надр.

Також у NASA вже створили прототип робота для дослідження океану на Енцеладі та пошуків ознак позаземного життя, як уже писав Фокус.