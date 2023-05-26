Льотна погода. ЄКА зайнялося створенням метеорологічної мережі на Марсі

Вчені з Європейського космічного агентства планують відправити на Марс чотири посадкові апарати для вивчення місцевої погоди.

У Європейському космічному агентстві (ЄКА) зайнялися розробкою нової марсіанської місії, яка полягає у створенні унікальної метеорологічної мережі. Вона необхідна для того, щоби висадка перших людей на Марс відбулася максимально успішно, пише Forbes.

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Враховуючи дуже розріджену атмосферу на Марсі, швидше за все, не варто турбуватися про те, що сильний вітер може якось завадити висадці перших астронавтів на Червону планету. Але в ЄКА зайнялися створенням унікальної мережі для дослідження погоди на Марсі, яка все ж таки допоможе успішно реалізувати приземлення астронавтів на планету.

За словами Клер Парфітт з ЄКА, для того, щоб точно приземлитися саме в тому місці, де потрібно, необхідно точно розуміти погодні умови на Марсі, у тому числі й схему вітрів. Справа в тому, що астронавти повинні сісти саме в тому місці, де вони зможуть добувати підземний лід, необхідний для проведення наукових досліджень, для видобутку води та, звичайно, для створення палива.

Тому вчені зайнялися створенням об'єднаної наземно-космічної місії під назвою FAHRENHEIT, у рамках якої наземні та космічні апарати досліджуватимуть погоду, стан навколишнього середовища, вітер та пилові бурі на Марсі.

Для реалізації місії необхідно відправити на Марс 4 посадочні апарати та два орбітальні апарати. Наземні апарати будуть розміщені на площі приблизно 200 кв.км у передбачуваному місці висадки перших астронавтів на Марсі. Два космічні апарати літатимуть на орбіті і спостерігатимуть за цим місцем із космосу.

Для реалізації місії необхідно відправити на Марс 4 посадочні апарати та два орбітальні апарати Фото: ESA

За словами Парфітт, за допомогою цієї місії можна отримати нові важливі дані про атмосферу Марс, що покращить можливості для спуску та посадки космічного корабля з астронавтами. Зважаючи на те, що на Марсі, особливо в його південній півкулі часто виникають сильні пилові бурі, важливо мати можливість вчасно прогнозувати їхню появу.

Дослідження вітру на Марсі важливе ще й з тієї причини, що краще розуміння погодних умов на планеті може показати, як можна уникнути перенесення людських мікробів на поверхню іншої планети. Адже це може призвести до непередбачуваних наслідків для довкілля, каже Парфітт.

Поки що місія FAHRENHEIT знаходиться на початковій стадії розробки і якщо буде отримано "зелене світло" для її подальшої реалізації, бюджет місії складе кілька мільярдів євро. У ЄКА вважають, що відправити всі апарати на Марс можна вже 2033 року. Хоча місце їх посадки ще не обрали, але вчені вважають, що ним може стати кратер Скіапареллі, який знаходиться у південній півкулі Марса. Вважається, що саме тут виникають дуже сильні пилові бурі.

Ударний кратер Скіапареллі на Марсі. Розмір — приблизно 400 на 460 км. Фото: NASA

Якщо все піде за планом, FAHRENHEIT стане першою метеорологічною мережею на Марсі. У той же час у NASA вважають, що вже в 2033 можна буде відправити астронавтів на орбіту навколо Марса, а в 2040 здійснити першу посадку людини на Червоній планеті. Але для цього потрібно вирішити кілька важливих завдань, як писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше успішно протестували штучну глибокого сну, а це означає, що польоти в далекий космос для людини можуть стати менш проблематичними.