Викрадачі здорового сну: вчені розповіли, чим небезпечне життя з домашніми улюбленцями

Нове дослідження свідчить про те, що кішки та собаки підвищують ризик розладу сну.

Тисячоліттями люди та домашні улюбленці живуть пліч-о-пліч. Десятки досліджень доводять, що наявність кота чи собаки вдома позитивно впливає на наше психологічне здоров'я, проте нове дослідження також передбачає, що улюбленці підвищують ризик розладів сну, пише ScitTechDaily .

У новому дослідженні під керівництвом доктора Лорен Віснієскі з Меморіального університету Лінкольна (США) вчені зосередилися на вивченні того, як наявність улюбленця у будинку впливає на здоров'я людини. Вчені використали дані Національного дослідження здоров'я та харчування (NHANES) за 2005–2006 роки.

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З одного боку домашні улюбленці можуть бути корисними для нашого сну, оскільки вони дають нам почуття безпеки та товариства, що може само собою призвести до зниження рівня занепокоєння, стресу та депресії. Однак з іншого боку, улюбленці буквально заважають нам спати.

За словами Віснієскі, вони з колегами прагнули визначити, чи існує зв'язок між улюбленцями, якістю сну та його порушеннями. Зокрема у дослідженні враховувалися такі аспекти, як хропіння, пробудження вночі, потреба у снодійному та посмикування ніг.

Під час дослідження вчені побудували моделі логістичної регресії з безліччю різних варіантів, які враховували такі фактори, як:

відсутність відпочинку;

сонливість;

недосипання;

засипання понад 15 хвилин;

сон менш як 6 годин.

Дослідники з'ясували, що було менше відмінностей у показниках якості сну у власників кішок і тих, у кого не було улюбленця, порівняно з власниками собак і тими, хто їх не має.

Дослідники з'ясували, що наявність собаки у будинку пов'язана з вищою ймовірністю розладу сну, тоді як наявність кішки у будинку пов'язана з вищою ймовірністю посмикування ніг. За словами Віснієскі, їх із колегами робота підтверджує результати досліджень колег, які також виявили, що наявність домашніх улюбленців негативно впливає на якість сну.

Вчені вважають, що на основі цих результатів, а також подальших досліджень можна буде розробити освітні курси, щоб поінформувати власників тварин про те, які існують ризики порушення сну і як цьому можна запобігти.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.