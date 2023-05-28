Не найкращі друзі людини. Вчені склали рейтинг найбільш недружніх порід собак

У новому дослідженні вчені з'ясували, які породи є найприязнішими, а яких варто ставитися з побоюванням.

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Люди й собаки живуть пліч-о-пліч протягом 40 000 років і за цей час вони вже встигли заробити репутацію "найкращих друзів людини". Однак нове дослідження показує, що коли справа йде про спілкування з людьми, далеко не всі собаки однакові, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчені з Університету Гельсінкі виявили породи собак із найвищим і найнижчим рівнем товариського спілкування з людиною. Під час дослідження вчені мали намір вивчити розбіжності у характері різних порід. І тепер, за словами провідного автора дослідження, Мілли Салонен, вони з колегами виявили, що порода насправді є найважливішим фактором, що визначає особисті відмінності. Автори дослідження зазначають, що всі собаки індивідуальні й мають різні риси, проте породи відрізняються тим, який характер у більшості собак у кожній породі.

Під час дослідження вчені зібрали величезний набір даних опитування, що містив інформацію про 11 000 собак трьох сотень різних порід. Далі всі вони були поділені на 52 групи. Так учені виявили сильний зв'язок між породою та 7 особистісними рисами:

незахищеність;

зосередженість на навчанні;

агресивність/домінування;

енергія;

товариськість із собаками;

товариськість з людьми;

наполегливість.

Результати дослідження свідчать про те, що найбільш товариськими є бультер'єри, за якими слідують крихітні "чайні собачки", золотисті ретривери, джек-рассел-тер'єри та такси. Водночас найменш товариськими виявилися сторожові пастуші собаки, азійські примітивні породи, хорти й північні мисливські шпиці.

За словами Салонен, вони з колегами також виявили, що на товариськість собак із людьми також впливають кілька інших факторів. Наприклад, самки набирають вищі бали, ніж самці, тоді як товариськість з людиною з віком знижувалася.

Тепер дослідники вважають, що незалежно від породи власникам собак слід знайомити улюбленців із людьми з раннього віку. Салонен також зазначає, що власникам варто якнайбільше знайомити своїх цуценят з новими людьми, місцями та тваринами. Однак у цій ситуації також варто пам'ятати, що соціалізація повинна відбуватися на умовах тварини, а тому не можна її до чогось примушувати.

Найдружніші породи собак

Бультер'єр;

"чайні собачки";

золотистий ретривер;

джек-рассел-тер'єр;

такса;

брахіцефальні собаки;

уіппет;

китайська чубата;

північний шпіц-компаньйон;

ретривер/дружні собаки.

Найнедружніші породи собак

Сторожові пастуші собаки;

первісний хорт;

північний мисливський шпіц;

їздові собаки;

пінчер/шнауцер;

німецька вівчарка;

новошотландський качиний ретривер;

середньоєвропейські службові собаки;

гладкий коллі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.