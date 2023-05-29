Віком 10 тис. років: де знаходиться найстаріша будівля у світі (фото)

Розписані стіни, одомашнені тварини, дивовижні статуетки та інші артефакти Чатал-Гьоюка проливають світло на соціальні та релігійні практики стародавньої цивілізації часів неоліту.

Розташований на території сучасної Туреччини, Чатал-Гьоюк став надзвичайним свідченням ранніх архітектурних досягнень людини, що датується приблизно 9 400 роками. Це стародавнє протоміське поселення було свідком людської діяльності протягом двох тисячоліть, починаючи приблизно з 7 400 року до нашої ери, пише IFLScience.

Гебеклі-Тепе, місце, що існувало до Чатал-Гьоюка, приблизно в 11 500 роках, є єдиним відомим місцем, старшим за це поселення. Попри їхню близькість у сучасній південній Туреччині, вважається, що ці два об'єкти побудували різні культури.

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Епоха, під час якої процвітав Чатал-Гьоюк, ознаменувала поворотний момент в історії людства, що характеризувався переходом від кочових мисливсько-збиральницьких суспільств до зародження сільського господарства.

Археологи сходяться на думці, що складність і багатство ресурсів, необхідних для побудови такого поселення, могло досягнути лише суспільство, добре обізнане із сільськогосподарськими практиками.

Чатал-Гьоюк — це поселення без вулиць, що складалося з будинків, розташованих впритул один до одного, з виходом на дах. Це відрізняє його від Гебеклі-Тепе, який, як вважають, слугував передусім церемоніальним храмом.

Поселення, що охоплює величезну територію приблизно в 34 акри, ймовірно, слугувало домом для населення від 3 000 до 8 000 осіб, зважаючи на його значні розміри.

Тварини мали велике значення в місті, про що свідчить наявність кісток домашніх тварин, зокрема, овець і кіз. На стінах Чатал-Гьоюка збереглися дивовижні за красою розписи, що зображують різноманітних диких звірів.

"Божество на троні в оточенні левиць" Фото: Вікіпедія

Мистецькі зображення жінок також поширені в поселенні. Зокрема, "Божество на троні в оточенні левиць" з Чатал-Гьоюка — неймовірна фігурка з випаленої глини, що зображує оголену жінку на троні з підставками для рук у формі великих котів.

Одні інтерпретують її як богиню-матір під час пологів, інші стверджують, що вона зображує літню місцеву жінку поважного соціального статусу.

Перше відкриття Чатал-Гьоюка відбулося у 1958 році під керівництвом британського археолога Джеймса Меллаарта та його команди. Однак участь Меллаарта у низці скандалів, пов'язаних з підробкою документів, призвела до його вигнання з Туреччини, що зупинило дослідження на цій території до 1990-х років.

Завдяки масштабним дослідженням, проведеним на цьому місці, археологи отримали цінну інформацію про це величне поселення. А проте стародавні стіни Чатал-Гьоюка залишаються загадковими і продовжують викликати цікавість і захоплення.

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