Наче клубок завдовжки 21 млн кілометрів. Вчені порахували, скільки доріг огортають Землю

У новому дослідженні вчені склали карту всіх доріг, що оперізують земну кулю — від великих автомагістралей до сільських доріг.

Більшість з нас люблять мандрувати й із задоволенням би поїхали у захопливу пригоду на авто. Однак, хто насправді замислювався над тим, скільки кілометрів доріг оперізують земну кулю? У новому дослідженні вчені порахували протяжність усіх доріг у світі, пише Visual Capitalist.

Щоб допомогти візуалізувати, скільки насправді займають усі дороги у світі, Адам Сімінгтон із PythonMaps створив захопливу карту для Visual Capitalist, яка відображає всі дороги світу у різних куточках на будь-якому континенті. Дивним виявилося те, що насправді понад 14% усіх доріг перебувають у США.

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За словами Сімінгтона, для створення глобальної карти доріг Землі він використав проєкт Global Roads Inventory Project, який поєдную дані від:

урядів;

науково-дослідних інститутів;

громадських організацій;

краудсорсингових ініціатив.

Для створення карти використали проект Global Roads Inventory Project Фото: Python Maps

Під час дослідження всі дороги були умовно поділені на чотири групи та забарвлені у відповідний колір. Наприклад:

головні дороги (багатосмугові автомагістралі) — білий колір;

другорядні дороги (асфальтовані з інтенсивним рухом) – жовтий;

дороги другорядного значення (асфальтовані або ґрунтові житлові) та дороги місцевого значення – червоний.

При розбивці дорожніх мереж за типами Китай опинився першим у списку основних доріг Фото: Python Maps

Дослідники зазначають, що подібна карта доріг усього світу дозволяє вивчити взаємозв'язок між дорожньою інфраструктурою, розвитком, багатством і розподілом населення. Отримані дані свідчать про те, що близько 21 мільйона кілометрів доріг огортають нашу земну кулю, зокрема близько 3 мільйонів з них перебувають у США. Цікаво, що це майже вдвічі більше, ніж у Китаї — 1,7 мільйона кілометрів, і втричі більше, ніж в Індії – майже один мільйон кілометрів.

До речі, найменша протяжність доріг зафіксована у маленькій тихоокеанській острівній країні Палау — лише 18 кілометрів. До того ж мінімальну протяжність доріг зафіксовано на острові Норфолк — лише 10 кілометрів.

Франція, Німеччина, Італія та Великобританія яскраво світяться сумішшю білого та жовтого Фото: Python Maps

Далі дослідники склали рейтинг країн під час розбивки дорожніх мереж. З'ясувалося, що Китай є лідером за кількістю основних доріг, за ним у рейтингу йдуть США та Мексика.

Якщо поглянути на карту світових доріг, можна помітити, що Північна Америка світиться біло-жовтим відтінком, Мексика — переважно червоного кольору, більшість Європи — підсвічені білим, жовтим та червоним, а в Африці та Австралії великі смуги взагалі не мають кольору завдяки великим ділянкам без доріг, як пустелі.

В Африці та Австралії великі смуги взагалі не мають кольору через великі ділянки без доріг Фото: Python Maps

Країни з найбільшою кількістю доріг

США 14,34%

Китай 7,92%

Індія 4,87%

Мексика 3,43%

Аргентина 3,25%

Бразилія 3,15%

Росія 2,88%

Австралія 2,87%

Німеччина 2,61%

Франція 2,42%

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