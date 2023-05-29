Грозова хмара на підхваті. Вчені знайшли спосіб отримувати електрику з вологи у повітрі

Новий пристрій, створений майже з будь-якого матеріалу та розміщений майже в будь-якому місці, може використовувати вологе повітря для створення електроенергії.

Вчені з Массачусетського університету в Амхерсті, США представили своє нове дослідження. У ньому сказано, що вони змогли знайти спосіб отримувати електрику з вологи у повітрі. Для цього потрібно використовувати спеціальний пристрій, створений майже з будь-якого матеріалу, щоб вловити електрику, пише Jerusalem Post.

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За словами Джун Яо, автора нового дослідження, їхній штучний пристрій працює так само, як і відбуваються деякі процеси у звичайній хмарі. Йдеться про утворення блискавки у грозовій хмарі. По суті така хмара складається з величезної кількості крапель води, але кожна крапля несе в собі заряд і при виконанні певних умов може виникнути розряд блискавки.

За словами вчених, вони створили штучну невелику хмару, за допомогою якої можна безперервно отримувати електрику з вологого повітря. Принцип роботи цієї штучної хмари ґрунтується на явищі, яке вчені назвали "загальним ефектом генерації повітря". Вперше автори дослідження виявили такий ефект ще 3 роки тому. Тоді вчені з'ясували, що електрику можна отримувати з повітря, якщо використати особливий матеріал. Цей матеріал був створений з білкових нанодротів, які були вирощені з бактерій Geobacter sulfurereducens.

Вчені змогли знайти спосіб отримувати електрику з вологи у повітрі Фото: The Jerusalem Post

В результаті нового дослідження, вчені з'ясували, що такий пристрій можна створити майже з будь-якого матеріалу, головне, щоб у ньому були отвори розміром не менше 100 нанометрів. Це менше, ніж 1/1000 товщини волосся людини.

Новий пристрій складається з тонкого шару матеріалу з наноотворами. Вони дозволяють молекулам води проходити через верхню частину матеріалу у нижню. Розмір отворів достатній для того, щоб у молекулах води стався дисбаланс заряду, і вони бомбардували б верхню частину шару матеріалу великою кількістю води, що несе заряд. В результаті виходить таке ж явище, яке можна побачити у грозових хмарах, де вода у верхній частині хмари несе інший заряд, ніж у нижній.

За словами Яо, у повітрі завжди знаходиться волога, тому такі штучні хмари можуть працювати постійно, незалежно від погоди та місця їхнього розташування. Вчені вважають, що можна створити такий пристрій великих розмірів, внаслідок чого можна буде отримати приблизно 1 кіловат електроенергії.

За словами вчених, можна зробити так, щоб отримувати електрику в будь-якому місці, де б не знаходилася людина на Землі. Але поки що висновки вчених перебувають на стадії розгляду експертною групою.

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