Відьмин камінь захищає від зла: вчені розповіли, звідки беруться дивні амулети та їхню історію

За легендами Великої Британії відьмин камінь проганяє зло та нечисть, а також дарує своєму власнику нескінченну удачу. Попри свою міфічність, ці дивовижні камені, прикрашені природними отворами, століттями приваблювали дослідників розповідями про містичні сили.

Подорожуючи порізаними берегами, що облямовують морські пейзажі Сполученого Королівства, ви неодмінно натрапите на "Курячого бога". Ці непримітні маленькі камінці, переважно з кременю, мають чіткі отвори, які легко відрізняють їх від звичайної гальки, розкиданої вздовж пляжу. Походження цих отворів можна пояснити з наукового погляду, але це лише передмова до багатства міфів, легенд і фольклору, що огортають ці, на перший погляд, непримітні камінці, пише IFLScience.

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"Курячі боги" відомі під різними назвами: в англійській мові їх називають "гадючими каменями" або "відьомськими каменями", в той час як валлійською вони відомі під назвою "Glain Neidr". Німці, з іншого боку, називають їх "Hühnergötter".

Отвори в цих каменях часто мають таку ідеальну округлість, що важко уявити, як вони утворилися в природі. З усім тим переважає пояснення, що їхній генезис пов'язаний з багатовіковою ерозією під впливом безперервного руху морської води. Ця ерозія витісняє скам'янілі рештки давніх організмів, таких як корали, з навколишньої міцнішої породи, внаслідок чого утворюються характерні отвори.

Деякі відьомські камені завдячують своїм існуванням двостулковому молюску, відомому як піддок, або ангельське крило. Ці істоти, коли дорослішають, зариваються в камені, утворюючи крихітні печери, де вони живуть, фільтруючи поживні речовини з навколишньої води. Тому часто можна зустріти камінці, прикрашені численними отворами та щілинами, утвореними цими молюсками.

Незалежно від того, як вони утворилися, "Курячі боги" протягом століть зачаровують тих, хто на них натрапляє, породжуючи безліч фольклору та повір'їв.

Фольклор, пов'язаний з відьминими каменями, здебільшого обертається навколо містичних властивостей, пов'язаних з їхніми отворами. Одне з повір'їв стверджує, що, зазирнувши в отвір такого амулета, можна побачити відьму, яка, до речі, може допомогти з будь-якими хворобами чи недугами, що турбують того, хто зазирнув у нього.

Інша легенда стверджує, що отвір у камені пропускає лише удачу, тоді як злісні енергії залишаються в пастці і не можуть досягти свого носія. Дехто припускає, що це повір'я ґрунтується на уявленні про те, що проточна вода є непроникною для магії, а "Курчі боги", з їхніми отворами, утвореними рухом води, слугують захисними щитами для тих, хто ними володіє.

Асоціація з гадюкою, єдиною отруйною змією, що мешкає у Великій Британії, також тягнеться крізь аннали часу. Деякі з наших давніх попередників вірили, що ці отвори створені язиками змій або що самі камені були скам'янілими зміями, скрученими в круглі форми.

Цю концепцію можна простежити в працях Плінія Старшого, який згадував про так звані "зміїні яйця" та їхню величезну цінність в очах друїдів. Пліній писав: "Влітку незліченні змії штучно сплітаються у вузли, утворюючи кола навколо своїх тіл липким слизом, що витікає з їхніх ротів, і піною, яку вони виділяють".

Тісний зв'язок з друїдизмом також простежується у валлійському фольклорі. Згідно з працею Марі Тревельян "Фольклор і народні оповідання Уельсу" 1909 року, друїди вірили, що такі камені були результатом грандіозної щорічної битви змій, яка розгорталася щовесни.

Вважалося, що вони мають цілющі властивості, якщо їх тримати в руках або натирати ними рани. Зручно, що завдяки своїм отворам відьмині камені можна було носити на ланцюжку, забезпечуючи їхню доступність для будь-яких лікувальних потреб.

Звичайно, ми не можемо гарантувати, що носіння такого каменю принесе вам удачу або вбереже від ненавмисної зустрічі з гадюкою. Проте, якщо ви відчуваєте схильність до експериментів, застереження буде доречним. Закон про захист узбережжя від 1949 року технічно забороняє виносити гальку і каміння з британських пляжів, і цей юридичний аспект може утримати вас від втечі з повною кишенею камінців.

Ба більше, багато адептів твердо вірять, що щасливий "Курячий бог" знайде свій шлях до вас, коли настане слушна нагода. Отже, найрозумнішим варіантом дій може стати повна відмова від пошуків.

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