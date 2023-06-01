Борг віком 800 років: розшифрований рунічний напис на стіні церкви у Данії здивував науковців

Вчені нещодавно розшифрували напис, зроблений на стіні церкви в місті Сондер Асміндруп, Данія. Як виявилося, цей текст був своєрідною борговою розпискою, свідченням того, звичайні люди вміли створювати юридичні контракти, які можна порівняти з роботою професійних писарів.

Нещодавно в Данії зробили гостроцікаве відкриття, яке проливає світло на давню юридичну операцію. На стіні церкви в місті Сондер Асміндруп, розташованому на Зеландії, східному данському острові, є напис, який вже понад століття захоплює експертів. Текст, написаний рунами та латинською мовою, виявився записом про борг 800-річної давнини, пише Arkeonews.

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Напис складається з двох рядків, верхній з яких написаний архаїчними данськими рунами. Його розшифровка відбулася у 1909 році і виявила фразу "Токе взяв срібло в борг у Рагнхільд". Проте нижній рядок залишався загадкою через своєрідне поєднання рун і латинських літер.

Лише нещодавно експерти успішно розгадали другий рядок, що дало важливе розуміння значення напису як юридично обов'язкового визнання боргу восьмисотлітньої давнини. Лісбет Імер, дослідниця писемності та рунології з Національного музею, співпрацювала з Андерсом Лігаардом Кнудсеном, старшим редактором Diplomatarium Danicum — установи, яка публікує середньовічні документи в Данії — над розшифруванням тексту.

Напис складається з двох рядків, верхній з яких написаний архаїчними данськими рунами Фото: Frederikke Reimer, National Museum

Переклад другого рядка звучить так: "2-го травня в рік спасіння 1210". Це одкровення Лісбет Імер вказує на те, що дата запозичення Токе у Рагнхільди належно зафіксована, тим самим надавши напису юридичної сили, яка зберігається донині.

Лісбет Імер вважає цю знахідку надзвичайною в данському контексті і рідкісною в міжнародному масштабі. Подібні приклади включають договір про користування дорогою, знайдений на парафіяльній церкві в Готланді, Швеція, договір купівлі-продажу землі, задокументований на стіні Софійського собору в Києві та рішення у борговій справі в храмі Святого Пантелеймона в Галичі.

Як правило, юридичні документи такого роду зберігаються лише на пергаменті і походять переважно з вищих ешелонів суспільства. Їхнє виживання часто залежить від того, що вони збереглися у пізніших копіях. Напис у Сондер Асміндруп свідчить про поширене використання письмових угод серед, ймовірно, звичайних фермерів, розкриваючи раніше невідомий аспект середньовічного життя.

Ба більше, ця знахідка є свідченням того, як простолюдини, що мешкали в сільських парафіях, вміли створювати юридичні контракти, які можна порівняти з тими, що їх створювали професійні писарі, які обслуговували еліту.

У той час, як латинська мова та літерне письмо були звичними у судовому процесі, церковні написи переважно використовували народну мову та руни. Напис у Сондер Асміндрупі, однак, заглиблюється у справи звичайних сільських фермерів, що додає йому інтриги.

Переклад другого рядка звучить так: "2-го травня в рік спасіння 1210" Фото: Frederikke Reimer, National Museum

Це одкровення підкреслює широке використання і поширення писемності, кидаючи виклик наявним припущенням. Боргова розписка, знайдена на стіні церкви, не була примхливою карлючкою, а радше значною демонстрацією передових практик письма в сільських громадах. Лісбет Імер висловлює своє захоплення, наголошуючи, що такі чудові приклади раніше були рідкістю.

Варто зазначити, що написи на церковних стінах — не така вже й рідкість. Приблизно 50 церков у староданському регіоні, включаючи Сканію, можуть похвалитися близько 200 написами, викарбуваними на вапняній штукатурці. Цілком ймовірно, що подібні боргові записи існують і на стінах інших данських церков, але багато з них були втрачені або приховані під штукатуркою в період Реформації.

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