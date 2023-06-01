Без операцій і таблеток. Учені використовували жир усередині нас, щоб спалити зайві кілограми

Новаторське відкриття підштовхнуло вчених на крок ближче до органічного вирішення проблеми скидання зайвої ваги, без використання пігулок і операцій.

Результати дослідження, проведеного групою вчених, висвітлюють шлях до активації бурого жиру — маловідомої силової установки нашого організму, яка поглинає величезну кількість калорій, щоб забезпечити нам тепло при зниженні температури, пише Daily Mail.

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Бурий жир став головною мішенню для дослідників, які прагнуть використовувати його у війні з ожирінням. Якщо вони розгадають код, що дозволяє спалювати цей жир незалежно від погоди на вулиці, ми зможемо наказувати своєму тілу худнути за власним бажанням.

Хоча цей подвиг здається далекою мрією, дослідникам вдалося значно наблизитися до неї, розкривши складну архітектуру білка — життєвої сили, яка розпалює топку бурого жиру, що спалює калорії. Цей білок, названий Uncoupling Protein 1 (UCP1), був загадкою для вчених. Вони намагалися зрозуміти, як він клацає перемикачем, щоб запустити спалювання калорій у бурому жирі. Нове відкриття вносить деяку ясність у всю картину. Вся справа в положенні двох "шлюзів" у білку, коли він перебуває в режимі очікування. З огляду на те, що внутрішні ворота закриті, а зовнішні відкриті, коли білок перебуває в стані спокою, вчені припускають, що зміна положення цих воріт на протилежне може бути ключем до активізації білка.

Тепер перед ними стоїть завдання розробити лікарський засіб, здатний перемикати шлюзи, щоб запустити механізм бурого жиру, що спалює калорії, і забезпечити втрату ваги. Бурий жир вважається головним козирем у цій битві, оскільки його велика кількість корелює зі стрункішими формами тіла, що дає підстави припустити, що його активація може стати природною протиотрутою проти ожиріння, оминаючи необхідність у таблетках для схуднення.

"Ця структура проллє світло на те, як активувати білок, що призведе до спалювання жиру. Можливо, вона навіть допоможе очистити рівень глюкози в крові, що дасть змогу впоратися з діабетом". Це дійсно видатний крок у цій галузі" — заявив керівник дослідження, професор Едмунд Кунджі з Кембриджського університету.

Мініатюрний розмір білка безконтактного синтезу робить його невловимим для неозброєного ока, навіть під мікроскопом. Для вирішення свого завдання команда звернулася до лам, використовуючи їхні мініатюрні антитіла для закріплення білка роз'єднання з двома більшими білками. У результаті цього союзу вийшла структура достатнього масштабу, придатна для повної панорами через електронний мікроскоп.

Вченим просто довелося знехтувати структурними деталями допоміжних білків, щоб розгледіти конструкцію критичного білка роз'єднання. Це монументальне відкриття — плід глобального партнерства за участю Університету Східної Англії, Кембриджського університету, Університету Пенсільванії та Вільного університету Брюсселя.

Доктор Пол Крічтон, виходець із Медичної школи Норвіча, сказав: "Після чотирьох десятиліть невпинних пошуків ми залишалися в невіданні щодо структури та функції UCP1. Але тепер картина, нарешті, прояснюється".

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