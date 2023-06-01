Затонулий, але не забутий "Парфенон корабельних аварій": підводний музей чекає відвідувачів (фото)

Нещодавно місце корабельної аварії Перістера стало підводним музеєм. Завдяки своєму історичному значенню, неушкодженому вантажу та захопливому оточенню, це підводне місце є обов'язковим для відвідування як для ентузіастів дайвінгу, так і для шанувальників історії.

У травні 2021 року місце корабельної аварії Перістера, розташоване поблизу грецького острова Алонісос, стало доступне для дайверів, відкриваючи захопливий погляд у минуле. Це стародавнє місце, яке часто називають "Парфеноном корабельних аварій", містить скарбницю амфор 5-го століття до нашої ери, пише GreekReporter.

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У супроводі інструкторів дайвери тепер можуть досліджувати величезну колекцію амфор, що простягається на неймовірні 25 метрів уздовж морського дна. Раніше доступ до цих підводних старожитностей мали археологи та особи зі спеціальними дозволами через побоювання щодо мародерства.

Тепер дайвери-любителі можуть спуститися в глибини моря і зустрітися з легендарною "Перістерою". Ця корабельна аварія, названа на честь сусіднього безлюдного острівця, пропонує справді надзвичайний досвід, подібний до подорожі в часі, оскільки датується приблизно 425 роком до нашої ери.

Відкриття затонулого корабля відбулося в 1985 році, коли рибалка вперше натрапив на стародавнє судно біля скелястого західного берега Перістери. На глибині 28 метрів лежало велике торгове судно, яке, ймовірно, походило з Афін, і знайшло свою загибель. Навантажений тисячами амфор з вином з Менді, стародавнього міста на Халкідіках, і Пепарітоса, відомого сьогодні як Скопелос, він став свідком виноробних регіонів античності.

Корабельна аварія Перістери, що мала велике значення для класичної античності, перевершила всі очікування, виявивши наявність великих суден розміром 12 на 25 метрів, які, як раніше вважалося, були вперше побудовані за часів Римської імперії. Директор грецького Ефорату підводних старожитностей Парі Каламара підкреслив важливість корабельної аварії Перістери, заявивши, що це документальне підтвердження існування таких суден ще в другій половині 5 століття до нашої ери.

Слід зазначити, що корабель напрочуд добре зберіг свою структурну цілісність. Вантаж амфор залишився неушкодженим, розташований шарами, які відображають їхнє первісне розміщення в трюмі корабля, що дає уявлення про форму судна. Каламара пояснив: "Це дійсно унікальний досвід для відвідувачів-дайверів, які бачать судно класичної епохи".

Дослідження затонулого корабля проводили археологи та співробітники Ефорату морських старожитностей Міністерства культури, які координували публічне відкриття місця. Завдяки великій кількості амфор, напрочуд добре збереженому стану та приголомшливій привабливості навколишніх незайманих вод, розташованих в межах заповідної зони Національного морського парку Алоніссос, затонулий корабель "Перістера" полонить уяву кожного досвідченого дайвера.

"Парфенон корабельних аварій"

Однак привабливість таємничого підводного світу не обмежується лише ентузіастами дайвінгу. Відвідувачі Алонісоса мають можливість оцінити надзвичайне видовище затонулого корабля, навіть не намочившись. На чарівних алеях міста Алонісос Центр громадської інформації надає вичерпну інформацію про історію стародавніх корабельних аварій.

Ба більше, відвідувачі можуть насолодитися унікальним віртуальним досвідом, використовуючи технологію доповненої реальності, щоб "віртуально зануритися" на дно океану і "орієнтуватися серед затонулих кораблів", ніби вони справжні дайвери.

Раніше Фокус писав про затонулі кораблі династії Мін, повні стародавніх скарбів та артефактів.

А також ми розповідали про нові знімки "Титаніка". Вони можуть показати, що сталося в ніч аварії корабля.