Полуничний Місяць у червні 2023: коли можна побачити яскравий повний Місяць, що знаменує початок літа

До червневого повного Місяця залишилося всього кілька днів.

Хоча чергова поява повного Місяця відбудеться на початку червня, все ж таки ця подія вважається останнім весняним повним Місяцем, тому що вона собою знаменує кінець весни і початок літа, пише Inverse.

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Протягом тисячоліть люди у всьому світі використовували щомісячну появу яскравого повного Місяця, щоб відзначити зміну пір року та початок посадки чи збирання врожаю. Тому іноді можна побачити таку назву повного Місяця в червні, як Полуничний Місяць. Хоча насправді повний Місяць не матиме ні червоного, ні рожевого відтінку.

Коли можна побачити повний Місяць у червні 2023?

Жителі України зможуть спостерігати за появою повного Місяця вранці у неділю, 4 червня. Він яскраво світитиме в небі і з'явиться приблизно о 6.42 за Києвом. До речі, майже повним Місяць вже здаватиметься і в суботу 3 червня і навіть у понеділок, 5 червня.

Повний Місяць відбувається, коли Місяць знаходиться точно на протилежному боці Землі від Сонця. З Землі можна побачити, як наш супутник відображає все сонячне світло і таким чином його можна побачити повністю, тільки коли він не перебуває у тіні Землі.

Жителі України зможуть спостерігати за появою повного Місяця вранці у неділю, 4 червня Фото: space.com

Під час повного Місяця в червні цього не буде, тому на нас чекає дуже яскрава ніч і не менш яскравий ранок. При цьому повний Місяць буде знаходитись низько над горизонтом і з'явиться приблизно в тому ж місці, де Сонце сходило півроку тому і зійде знову через півроку. Протягом літа і до вересня Місяць буде знаходитись ближче до горизонту. Під час повного Місяця наш супутник матиме жовтуватий або навіть помаранчевий відтінок і чимось ця подія буде схожа на захід Сонця.

До речі, приблизно в цей час у ранковому небі можна буде побачити появу Марса і Венери. Венера буде настільки яскравою, що своїм відбиваючим світлом поступатиметься лише яскравості Місяця. Марс буде представлений у вигляді "червоної зірки" і буде розташований трохи ліворуч і вище, ніж Венера.

Коли буде наступний повний Місяць?

Наступний повний Місяць варто очікувати вже через місяць, а саме рано вранці 3 липня 2023 року. Цього разу Місяць також буде дуже яскравим і таким залишатиметься ще щонайменше один день.

Як уже писав Фокус, у травні жителі України могли спостерігати за такою астрономічною подією, як сяйво да Вінчі чи сяйво Землі. Хоча насправді головним героєм цієї події є Місяць.

Також Фокус писав про те, що люди, які вірять у теорії змови вважають, що висадки людини на Місяць не було, а нова їхня теорія говорить про те, що все, що відбувається на Міжнародній космічній станції, знімають на Землі.