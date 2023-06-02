Стоянки древніх людей віком 700 тисяч років: виявлено дивовижні знахідки часів палеоліту (фото)

Розкопки під поверхнею буровугільної шахти "Мегаполіс" у Греції виявили чисельні стоянки древніх людей. Від кам'яних артефактів і останків вимерлих тварин до доказів екологічних притулків — ці знахідки проливають світло на багату палеолітичну спадщину Греції.

Під час розкопок на буровугільній шахті "Мегаполіс" в Аркадії, на півдні Греції, виявлено низку палеолітичних стоянок віком приблизно 700 тисяч років, про що повідомило Міністерство культури Греції. Ці знахідки дають можливість поглиблено дослідити поведінку людини протягом значного періоду в історії людської еволюції. Ба більше, цей регіон залишався відносно недослідженим досі, що додає значущості цим знахідкам, пише GreekReporter.

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Найдавніша з виявлених стоянок, відома як Кіпарисія 4, датується приблизно 700 тисячами років тому і розташована на глибині близько 70 метрів під поверхнею шахти. На цій ділянці знайшли численні артефакти з каменю, а також останки вимерлих істот, таких як гігантський олень, бегемот, носоріг, слон і навіть зуб макаки.

У безпосередній близькості знаходиться дещо пізніша стоянка Кіпарисія 3, яка дала переважно кістки слона разом з кам'яними знаряддями. Тим часом на стоянці Маратуса 2, що датується приблизно 450 тисячами років тому, зробили гостроцікаве відкриття: частина скелета гіпопотама зі слідами порізів, що супроводжувалися кам'яними знаряддями. Ця знахідка є рідкісним прикладом використання ресурсів бегемота в Європі в плейстоцені.

Варто зазначити, що епоха плейстоцену, широко відома як льодовиковий період, тривала приблизно від 2,58 млн до 11 700 років тому, охоплюючи період, позначений неодноразовими зледеніннями на Землі.

На цій ділянці знайшли численні артефакти з каменю, а також останки вимерлих істот, таких як гігантський олень, бегемот, носоріг, слон і навіть зуб макаки Фото: Greek Ministry of Culture

Увагу дослідників привернула стоянка Тріпотамос 4, яка залягає приблизно на 15 метрів нижче від сучасної поверхні. Ця стоянка, що датується приблизно 400 тисячами років, вирізняється значною концентрацією кам'яних знарядь праці. Крім того, ці знаряддя демонструють нові елементи в техніці обробки каменю порівняно з давнішими стоянками, що свідчить про важливу віху в технологічному розвитку пізнього нижнього палеоліту.

Далі за геологічною послідовністю, на глибині близько 8 метрів під сучасною поверхнею, виявлена стоянка Хоремі 7, вік якої оцінюється у 280 тисяч років. Знайдені на цій ділянці різьблення по каменю демонструють типологічні та технологічні характеристики, пов'язані з епохою середнього палеоліту. Крім того, фауністичне зібрання на цій ділянці складається переважно з фрагментованих кісток оленя, деякі з яких мають ознаки людських дій.

Попередній аналіз палеоекологічних та палеокліматичних показників свідчить про те, що всі стоянки перебували в умовах льодовикового періоду, що охоплює різні етапи середнього плейстоцену.

Отже, ці знахідки свідчать про те, що басейн "Мегаполісу" слугував одним з найпівденніших екологічних притулків у Європі в льодовикові періоди, що підкреслює величезну екологічну важливість цього регіону протягом всієї історії, згідно з даними Міністерства культури Греції.

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