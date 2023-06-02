Як заснути у спеку: вчені розробили докладний посібник з 7 кроків

Дослідники склали докладне та покрокове керівництво, яке допоможе висипатися навіть у найнеприємнішу спеку.

Наближається літня спека, а це означає, що багато хто з нас зіткнеться з тим, що висипатися стане складніше. Втім, дослідники заспокоюють, не варто впадати у відчай, навіть у таких умовах, слідуючи покроковій інструкції, нам все ж таки вдасться зберегти здоровий сон, пише Daily Mail.

За словами німецького психолога сну Терези Шнорбах, ідеальна температура у спальні, яка сприяє якісному сну, становить від 15,5 до 19°C. Річ у тому, що якщо нам надто спекотно, наша внутрішня температура не може знизитися, а це ускладнює не тільки засинання, а й викликає порушення сну.

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Щоб допомогти нам впоратися зі спекою та зберегти здоровий сон вчені склали докладну покрокову інструкцію, яка допоможе заснути.

Вентиляція

Шнорбах радить стежити за тим, щоб вдень вікна та штори у спальні були закриті – це допоможе зберегти прохолоду у спальні. Однак уночі ви можете відкрити вікна, щоб впустити в приміщення свіжий вітерець.

Крім того, вентилятор також може допомогти підтримати циркуляцію прохолодного повітря протягом ночі, а створюваний ним білий шум може мати додаткову перевагу, що допоможе нам заснути.

Зміна постільної білизни

Шнорбах радить також задумати про матрац і постільні речі в теплу погоду. Наприклад, матраци з відкритими змійовиками дозволяють повітрю циркулювати

Якщо ж ви не готові міняти весь матрац, чудовим рішенням може стати наматрацник. Виготовлені з відповідного матеріалу, вони збережуть свіжість та прохолоду протягом усієї ночі.

Точки пульсу

Дослідники радять використовувати точки пульсу, області, де наша кров тече найближче до поверхні шкіри, наприклад, зап'ястя та сторони шиї. Для цього оберніть пакет із льодом тканиною або рушником і прикладіть до цих точок пульсу — така проста дія допоможе швидше охолонути. Однак не варто прикладати лід безпосередньо до шкіри.

Крім того, для цих цілей можна використовувати грілку, заповнену прохолодною водою, прохолодну вологу фланель або спробувати змочити прохолодною водою ці точки пульсу.

За словами вчених, наші кровоносні судини реагують на відчуття прохолоди та миттєво знижують внутрішню температуру тіла. Однак не варто охолоджувати кінцівки, оскільки це може перешкодити нам заснути.

Теплий душ

Попри те, що прохолодний душ може здатися більш доречним, Шнорбах все ж таки радить віддати перевагу теплішому душу. Занадто холодна вода насправді може змусити тіло зігрітися, щоб збалансувати температуру тіла.

Спіть голяка, або вибирайте бавовну

Якщо в спеку ви не можете спати зовсім без одягу, експерти радять обирати піжаму з натуральної бавовни. Цей матеріал насправді допоможе вашій шкірі дихати, а також вбиратиме піт вночі.

Їжте фрукти

За словами Шнорбах, у літній період найкращим вибором буде вишня, яка допомагає збільшувати рівень мелатоніну – гормону, що сприяє сну.

Виробляючи більше мелатоніну, наше тіло зможе краще регулювати свій внутрішній годинник, що дозволить без проблем засипати. Ще одним відповідним фруктом також вважаються банани, які багаті на магній і калій, і допомагаю збільшити тривалість сну, а також сприяють розслабленню.

Обіймайтесь

Попри те, що це може здатися нелогічним, обійми дійсно можуть допомогти знизити внутрішню температуру, стимулюючи розширення кровоносних судин, а це призводить до втрати надлишкового тепла тіла.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.