З літальним апаратом NASA на Марсі перервався зв'язок: що сталося

Марсіанський вертоліт Ingenuity замовк на цілих 6 днів і зв'язок з ним може бути нестійким ще якийсь час.

Справжнім шоком для вчених із NASA була втрата зв'язку з марсіанським вертольотом Ingenuity. Упродовж шести днів літальний апарат не виходив на зв'язок. Хоча ця безпрецедентна подія сталася ще у квітні цього року, про неї інженери з NASA повідомили лише кілька днів тому, пише Space.

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Маленький літальний апарат Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance ще 2 роки тому, цілих 6 днів у квітні залишався недоступним для вчених на Землі. За словами Тревіса Брауна, головного інженера проекту Ingenuity, ще ніколи за весь час роботи апарату на Марсі вчені не втрачали зв'язку з ним.

Починаючи з січня цього року на території кратера Езеро на Марсі (там знаходиться гелікоптер Ingenuity) настала зима. У зв'язку з цим зменшилася кількість сонячного світла, яке одержували сонячні панелі апарату. Для того, щоб не витрачати даремно енергію, марсіанський гелікоптер переходив у сплячий режим вночі і виходив із нього вранці.

У цей час вчені вже мали невеликі проблеми, коли вони не могли вчасно зв'язатися з вертольотом на Марсі під час його пробудження. Також почастішали випадки, коли гелікоптер не міг вчасно отримувати сигнали від марсохода Perseverance, через який інженери надсилають команди літальному апарату. Але ці події не викликали особливого занепокоєння, адже завжди зв'язок відновлювався швидко.

Марсіанський вертоліт Ingenuity замовк на цілих 6 днів і зв'язок з ним може бути нестійким ще якийсь час Фото: NASA

За словами Брауна, за всі 700 днів роботи вертольота на Червоній планеті повних відключень зв'язку ніколи не було, навіть під час найгірших погодних умов на Марсі. Але 5 квітня цього року марсохід Perseverance не зміг передати потрібні команди своєму напарнику, адже літальний апарат не виходив на зв'язок. За словами вчених із NASA, це було справжнім шоком для них, адже місія могла опинитися під загрозою зриву.

Вчені продовжували спроби зв'язатися з вертольотом Ingenuity протягом наступних шести днів і нарешті 11 квітня було отримано сигнал від апарата. Наступного дня вертоліт почав повноцінно обмінюватися сигналами із Землею, що підтвердило той факт, що літальний апарат таки "живий". Вже 13 квітня вертоліт Ingenuity зміг здійснити свій ювілейний, 50-й політ на Марсі і полетів вище, ніж будь-коли – він піднявся над поверхнею планети на висоту 18 метрів. Наступний свій політ, як уже писав Фокус, вертоліт здійснив 22 квітня і в цей час апарат зробив знімки марсохода Perseverance.

Поверхня Марса і марсохід Perseverance: знімки отримані під час чергового польоту гелікоптера Ingenuity

За словами вчених з NASA, швидше за все проблеми, які виникли у вертольота, пов'язані з недостатньою кількістю енергії в його батареях. Хоча скоро в кратері Єзеро настане літо і вертоліт почне отримувати більше сонячного світла, все ж таки на його панелях вже накопичилося багато марсіанського пилу. Він блокує надходження нормальної кількості світла для заряджання батарей літального апарату.

Браун вважає, що швидше за все в найближчому майбутньому зв'язок з вертольотом може залишатися нестійким, хоча вчені сподіваються, що Ingenuity ще довго зможе літати на Марсі і допомагати марсоходу Perseverance вивчати планету в пошуках ознак позаземного життя.

Як уже писав Фокус, у п'ятницю, 2 червня, почнеться пряма трансляція з Марса, коли протягом години можна буде побачити зображення поверхні Червоної планети пошти в режимі реального часу.