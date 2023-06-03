Зведені із солі та глини: древні покинуті поселення Сахари спантеличують вчених (фото)

На північному сході Нігеру на тих, хто вирушає в довгу подорож пустелею, чекає дивовижне відкриття. Серед пісків Сахари на скелястих виходах височіють укріплені поселення Джадо — видовище, яке залишає відвідувачів здивованими та сповненими враженнями.

Ці стародавні поселення, побудовані із солі та глини, можуть похвалитися зубчастими стінами, сторожовими вежами, загадковими проходами та колодязями — все це свідчить про роботу вправного, але невідомого ремісника, пише Phys.org.

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Походження і призначення цих чудових форпостів у такому випаленому і безлюдному регіоні здавна спантеличувало покоління мандрівників. Хто і навіщо вирішив заснувати ці укріплення, залишається загадкою. Таємниці Джадо ще належить розгадати за допомогою археологічних розкопок або наукових методів датування.

Оазис Фачі славиться своєю фортецею і старим містом, стіни якого майже не збереглися Фото: phys.org

Джадо розташоване в оазисі Кавар, регіоні, що знаходиться недалеко від неспокійного кордону Нігеру з Лівією. Колись неймовірно красивий центр для караванів, що перетинали Сахару, Кавар тепер слугує вузловим пунктом для незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками та зброєю. Сіді Аба Лауель, мер Чірфи, комуни, що охоплює пам'ятки Джадо, визнає, що в кращі часи туризм був економічно перспективним для місцевої громади.

Несподіваний поворот подій стався у 2014 році, коли в регіоні знайшли золото. Це призвело до напливу старателів з усієї Західної Африки. Цей раптовий приплив населення приніс певне економічне полегшення і пожвавлення в регіон. Однак він також привернув увагу бандитів, які шукають притулку в навколишніх горах. Цікаво, що мало хто з новоприбулих виявляє бажання досліджувати стародавні ксари.

Народ сао, присутній у регіоні з давніх часів, ймовірно, був першими відомими мешканцями Кавара і, можливо, створив первісні укріплення. Однак точна хронологія їхнього поселення залишається оповитою невизначеністю. Наявність пальмових дахів у деяких збережених ксарах дозволяє припустити, що вони побудовані в пізніший період.

Між 13 і 15 століттями народ канурі утвердився в регіоні, створивши оазисну цивілізацію. Їхнє процвітання серйозно підірвали у 18-19 століттях послідовні хвилі кочових нападників, серед яких були туареги, араби і, нарешті, тубу. З приходом перших європейців на початку 20-го століття оборонна роль ксарів проти загарбників почала зменшуватися, і в 1923 році французькі військові взяли під свій контроль цю територію.

Сьогодні населення канурі і тубу значно переплелося. Традиційні лідери регіону, відомі як "май", ведуть свій родовід від спадщини канурі. Вони служать хранителями традицій та усної історії. Але навіть ці хранителі стикаються з безліччю питань без відповідей. Відсутність історичних записів ще більше поглиблює таємниці, що оточують Джадо.

Жодних археологічних розкопок або наукового дослідження на цих територіях ніколи не проводили Фото: phys.org

Розташований за 300 кілометрів на південь від Джадо, оазис Фачі може похвалитися стародавньою фортецею і старим містом з дивовижно збереженими стінами. Деякі з цих шанованих місць продовжують слугувати місцем проведення традиційних церемоній. Відомо, що фортеці щонайменше двісті років. Згідно з місцевою інформацією, ідея укріплення в цьому місці належить арабському вихідцю з Туреччини. Попри гордість, пов'язану з цими руїнами, нащадки висловлюють занепокоєння, що крихкі соляні споруди недостатньо захищені від стихії.

З 2006 року Джадо перебуває у попередньому списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Місцеві жителі визнають першорядну важливість забезпечення його офіційної реєстрації як об'єкту Світової спадщини ЮНЕСКО.

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