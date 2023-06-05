Нарешті розкрито історію: траурний перстень розповідає про британського лицаря 17-го століття

Золотий перстень, знайдений шукачем скарбів за допомогою металошукача, пролив світло на життя сера Марка Гайона, лицаря 17-го століття з Грейт-Мейплстеда, графство Ессекс. Як виявили вчені, це був траурний перстень, призначений для когось з близького оточення лицаря.

Завдяки чудовій знахідці, зробленій шукачем скарбів, історія видатного лицаря 17-го століття та його шлюбів була розкрита завдяки віднайденню важливої золотої каблучки. Витончено виготовлений перстень був спеціально розроблений для вшанування пам'яті сера Марка Гайона, видатного діяча, який походив з Грейт-Мейплстеда, графство Ессекс, і був випадково знайдений приблизно за десять миль від місця свого походження, пише BBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця чудова знахідка проливає світло на життя і родину сера Марка, людини, яка мала непохитне бажання залишити після себе довговічну спадщину. Перстень, хоча і мав ознаки зношеності, містив характерні гравіювання, включаючи ініціали "Sr MG KT" і точну дату "28 жовтня 90".

Завдяки ретельному дослідженню встановлено, що ці написи пов'язані з самим сером Марком Гайоном, джентльменом, який народився у 1635 році, сином успішного торговця тканинами в Коггесхоллі. Життя сера Марка трагічно обірвалося в Дайнс-Холі у Грейт-Мейплстеді в 1690 році.

Одкровення з історичних записів проливають додаткове світло на життя і досягнення сера Марка Гайона. Хоча інші особи з вищим статусом залишили значніші свідчення, наявна інформація дозволяє нам створити портрет людини, яка замовила цей чудовий перстень.

Серед визначних посад сера Марка — посада шерифа графства Ессекс у 1675 році, а також поважний титул мирового судді у 1678 році. Після смерті його поховали в церкві Святого Петра і Вінкентія в Коггесхоллі.

Як з'ясувалося, перстень належить до жанру так званих "траурних перснів", які часто замовляли в період між 1650 і 1750 роками. Ці зворушливі вироби мали слугувати пам'яткою для близьких після смерті власника. Сер Марк, керуючись глибоким бажанням пам'яті, виготовив кілька таких каблучок, кожна з яких призначалася для близьких друзів або членів сім'ї в пам'ять про нього.

Як з'ясувалося, перстень належить до жанру так званих "траурних перснів", які часто замовляли в період між 1650 і 1750 роками Фото: THE PORTABLE ANTIQUITIES SCHEME

Під час розслідування життя сера Марка виявлено ще один гостроцікавий артефакт — книгу рецептів, яку приписують його другій дружині, Абіґейл Абді. Цей дивовижний манускрипт містив не лише кулінарні рецепти, а й лікувальні засоби.

На його сторінках містяться інструкції з приготування сердечної води, яка, як вважалося, мала потужні антиінфекційні властивості, ефективні проти таких недуг, як чума та віспа. Книга також містить детальні рецепти вишуканих макарунів і цукрових тістечок, що дають змогу зазирнути в домашній світ сера Марка та його коханої Абіґейл.

На жаль, життя Абіґейл трагічно обірвалося у віці 35 років у 1679 році, ймовірно, вона стала жертвою невблаганної чуми, що охопила ту епоху.

Визнаючи величезну історичну цінність персня, коронер офіційно оголосив знахідку скарбом. Музей Брейнтрі висловив велику зацікавленість у придбанні цього дорогоцінного артефакту, щоб зберегти його для майбутніх поколінь і дати можливість громадськості оцінити захопливу історію сера Марка Гайона та його глибоке прагнення до пам'яті.

Раніше Фокус писав про те, як сміттяр врятував проєкт, знайшовши найвизначніші артефакти в Італії. Як повідомляється, археологи були "у відчаї" через невдалі пошуки, проте все змінилося, коли чоловік дав їм підказку.

А також ми розповідали про загадкову сцену в пустелі. Моторошна знахідка тіктокера виявилися місцем злочину.