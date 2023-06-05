Дуже короткий термін. Люди не зможуть довго прожити на Марсі, і ось чому

Учені розповіли, коли найкраще летіти на Червону планету.

Згідно з дослідженнями вчених, опублікованих у журналі Advancing Earth and Science Journal, Марс — це надто небезпечна для людини планета, а тому люди тут зможуть перебувати не так довго, як хотілося б, пише Daily Mail.

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Після Місяця Марс є головною метою для космічних агентств світу в тому плані, що саме сюди має вирушити наступна пілотована місія. Поки що тільки США та Китай відкрито заявили про те, що вони планують найближчим часом відправити перших астронавтів на Марс. Поки що називають різні терміни виконання цієї мети: і 2030-і роки, і 2040-і роки.

Політ на Марс — це дуже складна місія, яка потребує не лише великих фінансових витрат, а й нових технологічних розробок. Проте вчені в усьому світі активно працюють над досягненням цієї мети.

Зараз вважається, що на Марс можна долетіти приблизно за пів року, але астронавтам доведеться перебувати на планеті деякий час для того, щоб провести наукові дослідження та, звичайно ж, обладнати початкову базу. Тільки через рік чи два вони зможуть повернутися назад на Землю. Але далекосяжні плани вчених припускають, що на Марсі буде побудовано велику базу для тривалішого перебування астронавтів, яка згодом має перетворитися на справжню колонію. В ній зможуть жити не лише професійні астронавти, а й звичайні люди.

У новому дослідженні йдеться про те, що люди не зможуть вижити на Марсі довше ніж 4 роки Фото: rusunion

Але в новому дослідженні говориться, що люди не зможуть вижити на Марсі довше ніж 4 роки. Та й узагалі, можливо, вся місія на Марс повинна втиснутися в ці терміни. Вчені вважають, що триваліше перебування на Червоній планеті може бути смертельно небезпечним для людини, і причина криється у високому рівні сонячного випромінювання.

Учені вважають, що це випромінювання вже буде небезпечним для астронавтів під час космічного польоту туди й назад, але згодом рівень цього випромінювання лише зростатиме.

Також учені вважають, що найкращий час для польотів на Марс — це період відносного затишшя на Сонці, коли кількість сонячних часток, що відлітають у космос, не така велика. Цей період називається сонячним мінімумом і продовжується протягом приблизно 5 років після початку або кінця чергового циклу сонячної активності.

Дослідники вважають, що захиститися від небезпечного випромінювання астронавтам допоможе товстіша обшивка космічного корабля. Хоча тут є й зворотний бік. Якщо матеріал для покривання буде дуже товстим, то це навпаки збільшить дозу споживаної астронавтами радіації.

Фокус раніше писав уже про потенційні негативні наслідки для організму людини від тривалого перебування в космосі.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше протестували штучну гібернацію. Подібні дослідження дають надію на те, що тривалі польоти в космосі стануть безпечнішими для людини та, звичайно ж, за відчуттями займуть зовсім небагато часу.

Отримати уявлення про те, який насправді вигляд має Марс, тепер можна завдяки історичній трансляції, яку провів із орбіти планети апарат Mars Express, як уже писав Фокус.