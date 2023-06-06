Найвищі, найхолодніші та найрідкісніші хмари на Землі: вони з'являться в небі цього літа (фото)

Дивовижні сріблясті хмари можна буде побачити в небі протягом червня та липня.

Сріблясті хмари є найрідкіснішими, найвищими та найхолоднішими серед усіх хмар на Землі. Побачити їх неозброєним оком можна, якщо подивитися на північ після заходу Сонця або до його сходу, пише Live Science.

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Унікальні сріблясті хмари є атмосферним явищем, яке утворюється на висоті приблизно 80-85 км над поверхнею нашої планети. Це досить рідкісне явище, але його можна буде побачити протягом червня та липня, якщо подивитися на північ за годину чи дві після заходу Сонця або за годину чи дві до його сходу. В цей час можна побачити в небі блакитні, сріблясті й золоті смуги. Хоча найчастіше ці хмари можна бачити в період починаючи з 20-х чисел червня по 10-ті числа липня.

Дивовижні сріблясті хмари можна побачити в небі протягом червня та липня Фото: Live Science

Як показують дослідження, незвичайне атмосферне явище, що отримало назву сріблясті хмари, є найвищими, найсухішими, найхолоднішими та найрідкіснішими хмарами на Землі.

Ці хмари утворюються в мезосфері, шарі нашої атмосфери, що розташована над стратосферою та під термосферою. Деякі вчені іноді називають ці явища космічними хмарами, адже вони з'являються трохи нижче за невидиму лінію, де починається космічний простір, тобто на висоті приблизно 100 км. Ці явища ще називають хмарами, що світяться, адже здається, що вони випромінюють світло.

Згідно з дослідженнями, сріблясті хмари з'являються, коли водяна пара перетворюється на кристали льоду, які прилипають до часток метеоритів, що падають в атмосфері. Власне, саме ці частки відбивають сонячне світло, тому й здається, що хмари світяться.

Сріблясті хмари: вид із космосу Фото: NASA

Найкраще сріблясті хмари видно мешканцям північної півкулі Землі, особливо тим, хто живе на територіях, починаючи з 50 градусів північної широти. Це означає, що мешканці північної частини України можуть стати свідками рідкісного атмосферного явища.

Хоча за останні роки сріблясті хмари почали помічати і в нижчих широтах, тому є шанс, що мешканці всієї України зможуть побачити їх. Причиною того, що ці явища стало видно трохи південніше, вчені називають зміну клімату. Вона призводить до збільшення кількості водяної пари в атмосфері внаслідок збільшення вмісту метану в атмосфері.

Найкраще сріблясті хмари видно мешканцям північної півкулі Землі Фото: Wikipedia

За словами вчених, найкраще можна побачити сріблясті хмари, коли на небі лише починають з'являтися перші зірки в пізніх сутінках. Хоча ці атмосферні явища можна побачити й неозброєним оком, учені рекомендують усе ж таки скористатися біноклем, щоб отримати повніше уявлення про сріблясті хмари.

Як уже писав Фокус, нещодавно жителі Фінляндії бачили в небі незвичайне явище — яскраві кола, що оточують Сонце. Це явище стає реальністю завдяки пилку сосни, що літає в повітрі.

Також Фокус писав, що крижані хмари в атмосфері Землі можуть допомогти передбачити зміни клімату.

Найбарвистіші хмари має найбільша планета в Сонячній системі — Юпітер. Але що ховається під ними, вчені досі точно не знають. Як уже писав Фокус, дослідники розповіли, чи можна постояти на чомусь твердому на Юпітері під його хмарами.