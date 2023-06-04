Загадковий Юпітер: чи можна стояти на поверхні найбільшої планети Сонячної системи

Під хмарами зовнішніх планет нашої зіркової системи ховається багато дивних явищ.

Related video

Зараз відомо, що Юпітер має дуже багато хмар та дуже щільну атмосферу. Але якби можна було опуститись крізь неї вниз, чи виявиться там тверда поверхня, на якій можна стояти? Щоб відповісти на це питання, потрібно заглянути під хмари, щоб зрозуміти, на що схожий не лише Юпітер, а й інші зовнішні планети Сонячної системи, пише Big Think.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами астронома Елізабет Фернандес, якщо опуститись крізь атмосферу зовнішніх планет Сонячної системи, то можна відчути, як значно підвищується температура та тиск. Наприклад, Юпітер і Сатурн є планетами газовими гігантами, які в основному складаються з гелію і водню. Існує припущення, що на певній глибині водень та рідкий гелій можуть утворити величезний океан. Швидше за все рух цього океану на Юпітері призводить до створення найсильнішого магнітного поля, яке в 15 разів потужніше, ніж у Сонця.

Також існує теорія, що на Урані та Нептуні, які також мають у своєму складі багато водню та гелію, також на певній глибині під хмарами знаходяться океани, але з рідкої води.

Що стосується Юпітера, то в атмосфері планети вирують дуже сильні бурі, які видно у верхніх шарах атмосфери, але вони віддаляються вглиб планети на сотні кілометрів. У той же час вважається, що найшвидші вітри дмуть на Нептуні і їхня швидкість досягає 2000 км/год.

За словами Фернандес, існує припущення, що на Урані та Нептуні можуть бути океани і йти дощі з рідких алмазів. Такі ж алмазні дощі можуть також відбуватися на Сатурні та Юпітері. Крім того, на Сатурні можливий ще один незвичайний вид дощу. З одного з кілець на планету падає суміш із вуглекислого газу, бутану, пропану, аміаку та води.

Що стосується Юпітера, то в атмосфері планети вирують дуже сильні бурі, які видно у верхніх шарах атмосфери, але віддаляються вглиб планети на сотні кілометрів. Фото: NASA

Також Сатурн, Юпітер та Нептун випромінюють більше тепла, ніж отримують від Сонця. Це пов'язано з тим, що за час формування планети повільно охолоджувалися, випромінюючи енергію у космос. Якщо процес утворення внутрішнього тепла Юпітера вчені ще можуть якось пояснити, те, що відбувається на інших гігантах, пояснити поки не вдалося.

Але Уран не випромінює набагато більше тепла, ніж отримує від Сонця. Ця планета набагато холодніша за інший крижаний гігант – Нептун. Але вчені поки що також не знають, чому так вийшло.

Але тепер потрібно повернутися до питання: чи можна стояти на поверхні Юпітера чи будь-якої іншої зовнішньої планети Сонячної системи? Відповідь на це питання дуже проста: швидше за все зробити це неможливо.

Всі ці планети швидше за все мають ядро, а решту планети займає величезна атмосфера. Але вчені припускають, що це ядро може бути не твердим і не дуже чітко вираженим. Але поки що астрономи не мають достатньо даних, щоб напевно відповісти. З іншого боку, в атмосфері планет гігантів існує такий гігантський тиск, що невідомо, чи можна дістатися центру цих планет крізь густу атмосферу, щоб з'ясувати, що там відбувається.

Як писав Фокус, вчені вважають, що у Юпітері відбувається дуже земне явище у його атмосфері. Йдеться про блискавки, які можуть бути схожі на не, які з'являються на Землі.

Також Фокус писав про те, що астрономи побачили сотні стародавніх загадкових структур у центрі Чумацького Шляху.