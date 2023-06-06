Прихована загроза: експерт розповіла, як вчасно розкрити замаскований рак шкіри на вашому тілі
Доктор Хоуп Мітчелл, відомий дерматолог, поділилася досвідом і вказала, на що потрібно звертати увагу під час профілактичного самоогляду шкіри.
Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями. Дерматолог з Огайо доктор Хоуп Мітчелл, авторитет у цій царині, наголошує на важливості самоогляду шкіри, який є воротами до раннього виявлення та ефективного лікування цього наполегливого ворога, пишеHealth Day.
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Доктор Мітчелл представляє рекомендації, що легко запам'ятовуються, з приводу того, на що треба звертати увагу для виявлення потенційних вогнищ недуги при самоогляді:
- Асиметрія — пляма, що не збігається, як дві половини нерівного рівняння
- Межа — нерівна або нечітка лінія, що відокремлює пляму від інших
- Колір — калейдоскоп різних відтінків, від коричневих і чорних до білих, червоних і синіх
- Діаметр — зазвичай більший, ніж гумка для олівця, але розміру не можна довіряти — він може бути меншим
- Форма — непостійна і незвичайна форма, завжди в русі
Не менш важливими є й інші різновиди раку шкіри — базальноклітинна карцинома і глибока сквамозно-клітинна карцинома, яка повільно зростає. Кожен із них має своє унікальне маскування — від куполоподібних або блискучих рожевих наростів до стійких виразок і червоних шорстких плям.
Доктор Мітчелл наполягає на тому, щоб під час самоогляду шкіри жодна ділянка не залишалася недослідженою. Родимки, ластовиння, пігментні плями, руки і ноги, рот, очі, навіть такі часто випущені з уваги ділянки тіла, як геніталії та сідниці. І не втрачайте пильності, якщо у вас темна шкіра. Він може спритно проникати в недоступні для сонячного проміння місця, наприклад, на нижній бік нігтів, долоні або підошви.
Мітчелл пропонує покроковий процес дослідження всього тіла:
- Встаньте перед дзеркалом на повний зріст, огляньте себе спереду назад і з боку в бік, витягнувши руки вгору
- Приділіть особливу увагу передпліччям, пахвам, нігтям і долоням, зігнувши руки в ліктях для кращого огляду
- Тильний бік ніг і ступні, нігті на пальцях, проміжки між пальцями та підошви ніг потребують ретельного огляду
- Скористайтеся ручним дзеркалом, щоб уважно оглянути шию, шкіру голови, спину та сідниці, розділивши волосся для ретельнішого огляду голови
"Зафіксуйте стан шкіри та нігтів, відзначаючи будь-які зміни, — радить лікар, — Залучіть другу пару очей для таких складних ділянок, як шкіра голови та спини. І якщо ви помітите щось не на своєму місці, свербіж, зміни або кровотечу, не зволікайте. Зверніться до сертифікованого дерматолога".
Раніше Фокус писав про найменший у світі рак. Вчені, які виявили таку знахідку, потрапили до Книги рекордів Гіннесса.
А так само Фокус розвіював міфи про рак шкіри. Хоча найбільш поширеною причиною раку шкіри є ультрафіолетове опромінення сонця та солярію, існують і інші фактори, які можуть підвищити ймовірність розвитку цього захворювання.
Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.