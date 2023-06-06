Гендерна (не)рівність: чи повинні першими на Марс летіти лише жінки

Експерти вважають, що зарано говорити про те, що саме жіночий екіпаж буде найбільш ефективним у межах першого польоту на Червону планету.

І NASA, і приватні американські компанії, зокрема SpaceX, хочуть відправити перших астронавтів на Марс протягом найближчих 20 років. З огляду на цей факт у науковому середовищі знову розпочалася дискусія щодо того, хто саме першим має полетіти на Марс: чи повністю жіночий, чи повністю чоловічий екіпаж? Останні дослідження схиляються до першого варіанту. Але деякі вчені вважають, що найбільш ефективним все ж таки буде спільний екіпаж, пише Space.

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Нові дослідження, зокрема й те, про яке вже писав Фокус, припускають, що перша пілотована місія на Марс повинна складатися тільки з жінок-астронавтів. Головним аргументом є те, що жінки споживатимуть набагато менше ресурсів, ніж чоловіки, а тому така місія буде доцільнішою. Але деякі вчені вважають, що це не так і різноманітний екіпаж — основа успішної місії на Червону планету.

Нові дослідження припускають, що перша пілотована місія на Марс має складатися лише з жінок-астронавтів Фото: space.com

Аргументи на користь жіночого екіпажу під час польоту на Марс

Як йдеться у дослідженнях, жінки споживатимуть менше кисню, води та їжі, ніж чоловіки під час тривалого польоту на Марс. Також жінки займатимуть менше місця, а отже космічний корабель можна зробити компактнішим. Згідно з розрахунками вчених, якщо вся місія на Марс (політ туди, перебування на планеті і повернення назад) займе приблизно 3 роки, то жіночий екіпаж може знизити вартість місії на понад 150 млн доларів.

Як йдеться у дослідженнях, жінки споживатимуть менше кисню, води та їжі, ніж чоловіки, під час тривалого польоту на Марс Фото: NASA

Якщо космічний корабель зробити менше, то він буде легшим і йому необхідно набагато менше палива. За словами вчених, цей аргумент також підтверджує, що "жіноча місія" буде найкращим рішенням. Також, як свідчать дослідження, жіночому екіпажу потрібно набагато менше ресурсів для забезпечення свого життя на космічному кораблі, ніж чоловічому. Деякі вчені припускають, що цих ресурсів потрібно менше на 40%.

Водночас автори дослідження, яке представило Європейське космічне агентство, вказують на те, що це лише теоретичні моделі. Тобто існує ймовірність того, що насправді все може бути по-іншому.

Різноманітність — ключ до успіху пілотованої місії на Марс

За словами Саралін Марк з навчального центру космічних польотів Star Harbour, США, насправді не можна говорити про те, що хтось кращий чи споживає менше ресурсів. На її думку, найкраща цінність астронавта полягає у рівні його або її підготовки.

Експерти вважають, що насправді найефективнішою командою під час польоту на Марс буде екіпаж, який складається з людей різної статі Фото: Daily Mail

Експерти в космічній галузі вважають, що дослідження, в яких йдеться про більшу ефективність жіночого екіпажу, не враховують багато чинників. За словами Мікаели Мусилової з Гавайського центру космічних досліджень, якщо потрібно зменшити вагу корабля або його розмір, то це не означає, що там мають летіти лише жінки.

Експерти вважають, що насправді найефективнішою командою під час польоту на Марс буде екіпаж, який складається з людей різної статі. Найголовніше – це, щоб астронавти мали всі необхідні навички та могли працювати як єдине ціле у важких умовах космосу.

За словами психолога Глорії Леон з Університету штату Міннесота, США, ідея про одностатевий екіпаж під час місії на Марс просто нереальна. Адже існує дуже багато факторів, які впливають на психологію та фізіологію людини, і вони потім можуть негативно вплинути на її роботу в космосі.

За словами Мусилової, вона та її колеги вже проводили дослідження щодо відмінностей між жіночими та чоловічими екіпажами у космосі. Виявилося, що на ефективність роботи екіпажу не впливає стать і водночас різноманітні команди успішніші у своїй діяльності.

Перша жінка поза межами навколоземної орбіти

Наразі рано говорити про те, яким саме буде перший екіпаж, який полетить на Марс, адже такий політ навіть не має точної дати реалізації. Проте варто сказати, що вперше жінка-астронавт залишить межі навколоземної орбіти наступного року. Як уже писав Фокус, американка Крістіна Кох разом із трьома чоловіками-астронавтами облетить Місяць у межах місії Artemis 2. Через 2 роки на поверхню Місяця також має ступити перша в історії жінка, але хто це буде, поки що не відомо.

Також Фокус писав, що люди не зможуть дуже довго вижити на Марсі і вчені назвали одну з головних причин.