Від комори до лабораторії: розкрито користь яблучного оцту в боротьбі з кишковою паличкою

Цей повсякденний продукт тепер перебуває в пріоритеті досліджень вчених, пропонуючи багатообіцяючі відкриття в галузі здоров'я кишківника, імунітету і багато чого іншого.

У 2017 році Даршна Ягнік, експертка з біомедичних наук з Міддлсекського університету, показала, що розбавлений яблучний оцет (РЯО) може вести війну проти кишкової палички і метицилін-резистентного золотистого стафілокока в чашці Петрі майже так само ефективно, як звичайні антибіотики, хоча його реальні наслідки для людського організму залишалися неоднозначними, пише The Guardian.

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Незважаючи на нечіткий переклад на людську біологію, ці результати поповнили зростаючу кількість робіт, що висвітлюють потенційні переваги РЯО, такі як регулювання рівня цукру в крові, зменшення запалення, контроль ваги і підвищення рівня холестерину. Хоча РЯО традиційно відомий як природна панацея, останнім часом його стали розглядати як засіб для зміцнення здоров'я кишківника, про що свідчать відгуки вчених і лікарів.

Ягник та інші чудово розуміють, що ковток оцту не є чарівними ліками від нездорового, малорухливого способу життя, що підживлюється переробленими продуктами. Однак заяви про користь для здоров'я цього ферментованого яблучного соку стають все більш інтригуючими, хоча і не знаходять підтвердження у великомасштабних клінічних випробуваннях. Як підкреслює Нікола Ладлам-Рейн, дієтологиня, немає суттєвих доказів, що підтверджують репутацію РЯО як засобу, що сприяє травленню. Однак вона визнає, що органічний, нефільтрований РЯО з його каламутним конгломератом білків, ферментів і бактерій — дійсно є пробіотиком.

Хоча висновки Даршни далеко не остаточні, щоб рекомендувати оцет як офіційний засіб боротьби з бактеріями, її дослідження розкриває цікавий потенціал цього продукту. Він не тільки знищує шкідливі мікроби, а й, схоже, зміцнює наш власний клітинний захист. Проте, вона підкреслює, що індивідуальна імунна реакція може значно відрізнятися.

Досліджуючи вплив РЯО на клітинні функції, вона натрапила на його потенційні протизапальні властивості. Вона підозрює, що це результат спільних зусиль численних складових, від ферментів до флавоноїдів, які працюють у гармонії для поліпшення клітинних функцій і підтримки імунної рівноваги.

Ще одним інтригуючим аспектом є можливість РЯО допомагати контролювати рівень цукру в крові та регулювати рівень холестерину. Існуючі дослідження показують, що щоденне вживання РЯО може призвести до зниження рівня глюкози та холестерину в крові. Ба більше, він може потенційно допомогти в управлінні вагою: деякі невеликі дослідження показують, що у тих, хто вживає оцет щодня, спостерігається помірна втрата ваги.

Проте золоте правило залишається чинним: РЯО не повинен замінювати медичні процедури, особливо в лікуванні діабету, через його потенційно шкідливий вплив на здоров'я зубів і можливих ускладнень у контролі рівня цукру в крові, особливо для пацієнтів із діабетом першого типу.

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