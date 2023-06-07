Не можете схуднути — звинувачуйте сім'ю: близькі можуть саботувати спроби скинути зайву вагу

Нове дослідження говорить про те, що наші друзі та родичі можуть надавати "негативну соціальну підтримку" навіть не усвідомлюючи цього.

Схуднення і так є досить складним завданням, яке можуть ускладнити наші близькі. Психологи вважають, що наші друзі та сім'я можуть "саботувати" спроби скинути зайву вагу, навмисно чи несвідомо, пише Daily Mail.

Вони можуть відмовляти від переходу на здорове харчування, спокушаючи ласощами, або вмовити залишитися на дивані перед телевізором замість того, щоб відправитися в спортзал або на прогулянку.

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Нове дослідження, проведене експертами з Університету Суррея, говорить про те, що "не будь-яка соціальна підтримка корисна", у деяких випадках вона навіть може зашкодити. Це дослідження було опубліковано слідом за іншим, в якому йдеться про те, що до 2035 року більш ніж половина з 8 млрд людей у світі страждатимуть від ожиріння.

На основі попередніх досліджень та анкетування дослідники дійшли висновку, що існує три основні способи, якими близькі можуть нам завадити: саботаж, змова та годування.

Саботаж є усвідомленим і навмисним руйнуванням цілей людини скинути зайву вагу. Це може полягати у відмовлянні від переходу на здорову дієту, наприклад, через додаткові витрати або "несмачне" меню.

Також близькі можуть відмовлятися виходити з вами на прогулянки або нарікати на вартість абонемента в спортзал.

Водночас змова, за словами авторки дослідження, професорки Джейн Огден, це радше потурання нашим слабкостям з боку наших близьких. Наприклад, коли людина не хоче йти на прогулянку і її партнер із нею охоче погоджується.

І нарешті третій спосіб — годування, причини якого можуть бути різні, зокрема й несвідомі.

Мотиви годування можуть бути різними, наприклад, щоб недоїдена їжа не пропадала даремно. Або ж купівля ласощів на знак "сімейної любові", наприклад, улюблених цукерок, щоб проявити турботу.

Найчастіше три типи такої "негативної соціальної підтримки" є ненавмисними, і найчастіше люди не розуміють, якої шкоди вони завдають.

Щоправда, за словами професорки Огден, деякі люди можуть навмисно поводитися подібним чином, бо їм не подобаються зміни, які спричинить перехід на здоровий спосіб життя їхніх близьких. Також причина може бути в їхній власній невпевненості.

Нагадаємо, раніше вчені назвали ефективну формулу для схуднення. Метод дозволяє не лише скинути вагу, а й утримати отриманий результат.