Чи є життя на Венері: перша в історії приватна місія на планету з'ясує це

Хоча компанія Rocket Lab планувала відправити на Венеру свій дослідницький апарат цього року, місію перенесли на 2025 рік.

Приватна американська компанія Rocket Lab так і не відправила на Венеру свій космічний апарат у травні цього року, як планувалося раніше. Тепер перша в історії приватна місія на цю планету розпочнеться не раніше ніж через 2 роки, пише Space.

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Венера є планетою з найвищою температурою в Сонячній системі і зазвичай її називають "пекельним місцем", адже тут настільки гаряче, що запросто може розплавитися свинець. Він плавиться при температурі 327 градусів Цельсія, тоді як на Венері температура може досягати і 450 градусів Цельсія. Але деякі дослідження припускають, що високо у щільній атмосфері планети, там, де умови не такі екстремальні, може існувати мікробне життя.

Ще 3 роки тому вчені заявили про те, що вони виявили у хмарах Венери ознаки існування фосфіну. Ця токсична речовина зустрічається на Землі і є побічним продуктом життєдіяльності мікроорганізмів. Тому і виникло припущення, що життя на Венері все ж таки може існувати.

Ще минулого року засновник компанії Rocket Lab Пітер Бек заявив, що потрібно обов'язково летіти на Венеру, щоб знайти там позаземне життя. Хоча спочатку про плани компанії відправити дослідницький зонд на пекельну планету стало відомо ще 2020 року. Через 2 роки у компанії повідомили, що політ запланований на 2023 рік і основна мета місії полягає у пошуках ознак життя на Венері та повному дослідженні її атмосфери.

Ще 3 роки тому вчені заявили про те, що вони виявили у хмарах Венери ознаки існування фосфіну Фото: NASA/JPL-Caltech

Але запланований запуск космічного апарату в рамках першої в історії приватної місії на Венеру не відбувся у травні цього року і, як стало відомо, місію перенесено як мінімум на січень 2025 року. Хоча у компанії Rocket Lab не розкрили подробиць, чому було ухвалено таке рішення.

Зараз NASA планує відправити до Венери два свої космічні апарати — DAVINCI та VERITAS. Але їхній політ запланований на кінець цього десятиліття або він відбудеться вже на початку наступного, як уже писав Фокус.

Якщо апарат від Rocket Lab полетить до Венери через 2 роки, то він у будь-якому випадку прибуде до своєї мети раніше за апарати NASA. До речі, вартість цієї місії оцінюється в 10 млн. доларів, тоді як оцінна вартість запуску двох місій NASA на Венеру становить приблизно 1 млрд. доларів.

Згідно з планом компанії Rocket Lab, їх зонд, розміром всього 38 см і вагою 20 кг, долетить до Венери за 5 місяців. Але працювати в атмосфері планети він буде дуже недовго – лише 3-5 хвилин. В атмосферу Венери його доставить спеціальний модуль, а потім зонд почне падіння з висоти 60 км до позначки приблизно 45 км і за цей короткий час збиратиме наукові дані. До речі, у цьому прошарку атмосфери Венери і було виявлено ознаки існування фосфіну.

Згідно з планом компанії Rocket Lab, їх зонд, розміром всього 38 см і вагою 20 кг, долетить до Венери за 5 місяців Фото: ESA

Але, насправді, зонд не шукатиме сам фосфін, натомість він спробує виявити інші складні органічні молекули, вимірюючи їх склад, поширення та форму під час спуску. Ці дані вирушать на Землю ще до того, як величезний тиск і висока температура на Венері знищать космічний апарат.

Якщо зонд виявить складні органічні молекули, це не буде прямим доказом існування мікробного життя на Венері, але це доведе, що ця планета більш придатна для життя, ніж вважалося раніше, кажуть вчені.

Також Фокус писав про те, що в жовтні 2023 року має відбутися довгоочікуваний політ до найдорожчого астероїда в нашій зірковій системі. Цей астероїд називається Психея і поки дані вказують, то це справді дорогоцінний космічний камінь.